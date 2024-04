Óscar Naranjo reapareció y tuvo ‘cara a cara’ con excompañero de Protagonistas de Nuestra Tele; se destapó sobre su “perdición”

“ Ya me pediste disculpas y perdonado totalmente, cero rencor. Quiero aprovechar para pedirte disculpas por haberte tirado una montaña de arroz en la cara, fue terrible y escalofriante, me pasé de la raya contigo ”, apuntó, agregando: “Lo que te hice no se compara con lo que me hiciste. Yo fui más cruel, yo era perverso a morir”.

“Salí de la casa estudio, salieron oportunidades. Se me subió el ego a la cabeza, me creía el último refresco del desierto, pero solamente me trajo perdición. La plata que había perdido, porque hay gente en el pasado que me robó...me robaron plata, hartico. La gente me utilizó. Me exprimieron como una naranja y después simplemente me botaron porque ya no servía”, agregó, destapando esta crisis personal que llevó.