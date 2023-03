Óscar Naranjo, ex Protagonista de Nuestra Tele, pasó incómodo momento en televisión, presentadora lo puso nervioso

Óscar Naranjo se robó las miradas de millones de personas en el país con su participación en la temporada 2012 de Protagonistas de Nuestra Tele, del Canal RCN. El colombiano marcó una huella con su personalidad, su estilo y su talento para la actuación, despertando toda clase de reacciones en los televidentes y seguidores del proyecto.

Oscar Naranjo después de su participación en Protagonistas de Nuestra Tele. - Foto: Instagram @oscarnaranjooficial

Sin embargo, con el paso de los años, el artista cambió por completo su realidad y decidió darle un giro a su forma de pensar, alejándose de las pantallas y los medios de comunicación. El soñador con la industria de la actuación quedó atrás y se dedicó a la venta informal, montando su negocio de rosquitas.

Recientemente, Óscar Naranjo llamó la atención de los curiosos con su repentina aparición en Buen día, Colombia, donde fue invitado para hablar sobre su vida y la transformación que tuvo. El exprotagonista habló de sus creencias y del estilo de vida que llevaba, olvidándose de metas que tuvo cuando era más joven.

Óscar Naranjo llegó a RCN tras varios años alejado de la televisión. - Foto: Instagram @buendiacolombia

No obstante, las miradas de los espectadores de esta entrevista se dirigieron a un particular momento que se vivió en el set, donde el colombiano pasó una situación incómoda. Al no tener la personalidad explosiva, extrovertida y lanzada, el hombre no reaccionó como lo hubiera hecho años atrás.

De acuerdo con lo que se detalló en la emisión del pasado 29 de marzo de 2023, Violeta Bergonzi, integrante del matutino de RCN, fue la encargada de romper un poco con la seriedad del encuentro, buscando la manera de divertir al invitado. La presentadora le bailó a Naranjo para que la siguiera, pero él prefirió evadir y agachar la mirada para no sentirse comprometido.

Violeta Bergonzi, presentadora de "Buen día, Colombia". - Foto: Instagram

La periodista estaba de pie y se acercó al exprotagonista para mostrarle sus movimientos al bailar, bajando suave y girándose de frente para que él la observara. Aunque parecía una coreografía sensual y divertida, el invitado no cedió de ninguna manera, evitando levantarse de la silla.

“Sin miedo Óscar, baila conmigo”, dijo la presentadora, por lo que el artista prefirió taparse la cara con una mano y no levantar la mirada.

“Soy una tentación, ya sé, soy una tentación”, agregó Violeta Bergonzi al finalizar este baile, tomando asiento junto a él.

Ana Karina Soto no ocultó la sensación que le causó este momento en televisión, por lo que enfatizó en lo “rojo” que estaba Óscar Naranjo con lo ocurrido. “Y el pobre Óscar, rojo, como un tomate”, afirmó, señalando lo incómodo y apenado que estaba el colombiano.

Óscar Naranjo revivió crisis en Protagonistas de Nuestra Tele

Al inicio de la charla, Andrés López, Violeta Bergonzi y Ana Karina Soto se encargaron de mostrarle un poco a Naranjo sobre su pasado en el formato de entretenimiento, reviviendo situaciones graciosas y emocionales que lo marcaron. El colombiano no ocultó la sorpresa que sentía al desempolvar aquellas historias, las cuales fueron claves para ser quien es hoy en día.

En las declaraciones que ofreció el ahora vendedor informal, fue enfático en que su mamá siempre se sintió contenta de verlo en televisión, pues era algo que él anhelaba. Allí se centró en su paso por Protagonistas de Nuestra Tele, mencionando que las cosas no salieron como esperaba y atravesó una crisis nerviosa en plenas grabaciones.

De acuerdo con lo que revivió Óscar Naranjo, durante uno de los cara a cara de la competencia, tuvo que enfrentarse a las nominaciones y razones que expusieron sus compañeros de casa, llegando a descontrolarse y vivir una crisis muy fuerte.

“Quería ser famoso, pero las cosas no salieron de la mejor manera (…) Me dio una crisis nerviosa por un cara a cara. Al escuchar los comentarios de mis compañeros me descontrolé. La presión fue fuerte, tenía un mecanismo de defensa y todo me salió mal, me frustraba”, comentó en el set.

El exparticipante habló de su paso por el reality de RCN. - Foto: Instagram @buendiacolombia

Ante lo que pasó, la producción y sus conocidos tuvieron que ayudarlo para que todo se controlara, ya que el ambiente estaba tenso y las cosas no estaban surgiendo de forma correcta.

Uno de los presentadores le preguntó al hombre cómo se sentía al verse como el exparticipante de la Casa Estudio, centrándose específicamente en todo lo que atravesó en la competencia. Naranjo afirmó que se sentía particular, ya que entendía completamente que Dios sí hacía cambios y lograba cambiar el camino de alguien que llegó con sueños y metas distintas en aquel entonces.

Óscar Naranjo fue invitado este miércoles a Buen Día Colombia - Foto: RCN

“Era como un niño inmaduro que tenía muchos sueños… todas esas imágenes me hacen saber que Dios sí cambia, porque veo a un joven con mucho mundo por encima, con sueños hechos realidad”, puntualizó.