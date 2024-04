¿Otra tragedia? Luisa Fernanda W reveló qué fue lo que pasó con su padre biológico

Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido con más años de experiencia en las redes y la cual hoy cuenta con más de 19 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, aprovechó su rato libre para interactuar con sus fans por la famosa dinámica de cajita de preguntas.

La paisa y ahora comprometida del cantante Pipe Bueno, abrió su corazón y habló acerca de sus padres, en especial de su papá, sobre todo para las personas que son nuevos seguidores y no conocen toda su historia.

Luisa Fernanda W no solo es creadora de contenido, también es empresaria. | Foto: Instagram: @luisafernandaw

¿Qué paso con su papá biológico?

“Los que saben mi historia, mi verdadero papá murió antes de yo nacer, pero la vida me regaló a mi padrastro, quien para mí ha sido un papá toda la vida. Me cogió desde que yo era una bebecita, me crio y me dio todo el amor del mundo. Jamás para mí ha sido un padrastro, si no un papá que la vida me regaló y nos dio demasiado amor a mi hermana y a mí”, agregó.

Finalmente, la paisa agradeció por la crianza que sus padres le han dado porque gracias a eso dice ser la mujer que hoy en día es.

Luisa Fernanda W con su padrastro | Foto: @Luisafernandaw

“Yo creo que parte de la fuerza que tengo como mujer la tengo por la crianza que me dieron mis papás, entonces yo nunca he sentido como que tengo un padrastro, no. Para mí ha sido mi papá. De verdad que mis papás me brindaron una muy buena educación y se los agradezco de todo corazón. Ellos tienen como más de 25 años de casados y el ejemplo de familia que ellos a mí me han dado toda la vida es impresionante. Son una pareja muy unida que yo los veo y los admiro muchisimo”, dijo Luisa Fernanda W.

En cuanto a su mamá, la creadora de contenido, abrió su corazón y aseguró que gracias a ella ha logrado todo en su vida.

“Si hablamos de una mamá presente, amorosa y trabajadora... la mía. De verdad que yo me quedo impresionada, de hecho estos días le decía “madre tú como hacías para hacer tantas cosas al mismo tiempo”, yo no sé, yo todo lo que he logrado en mi vida es gracias a mi mamá”, expresó.

Sobre su relación con el artista de música popular, luego de la inesperada muerte de Fabio Legarda, expareja de la influencer, Luisa decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el cantante colombiano, y desde aquel entonces conforman una de las parejas más estables y admirables de la farándula colombiana.

Luego de la inesperada muerte de Fabio Legarda, expareja de la influencer, Luisa decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el cantante colombiano | Foto: Instagram @luisafernandaw