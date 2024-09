Padre de Maryan Gómez expuso detalles inéditos de la muerte de la joven; soltó fuerte inquietud: “Tenía unos morados”

Padre de Maryan Gómez rompió el silencio

“La vi feliz de la vida, me entristecí porque me dijo que iba para un evento. Pasó la semana, la llamé para que fueramos a almorzar y me respondía que me llamaba. Un hombre me marcó y me dijo que se comunicaba a escondidas de Maryan, porque ella no quería que fuera o la viera. Para mí fue desesperante, me aseguraron que estaba muy enfermita. Me macraron de nuevo y me dijo una muchacha: ‘Señor Iván, venga rápido que ya vamos a llevarla a la clínica Corpas’. Cuando vi a mi bebé me afligí, me acongojé, estaba muy desmejoradita, no era la alegre y fuerte”, contó sobre esa última vez.