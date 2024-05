Padre de Melfi le cantó la tabla ante el regreso de Nataly Umaña; “no te dejes llevar de obstáculos”

La casa de los famosos Colombia ha dado mucho de qué hablar desde su inicio, no solo por los distintos participantes que ingresaron al reality, sino por las diferentes situaciones que han vivido al durante el encierro.

Nataly Umaña reingresa a La casa de los famosos Colombia

Esto provocó que Nataly se hiciera tendencia en Colombia, aunque no por buenos comentarios, sino por la cantidad de críticas que le llegaron a lanzar por medio de redes sociales, donde llegó a ser juzgada y hasta insultada.

Padre de Miguel Melfi le cantó la tabla a su hijo

Luego del ingreso de Nataly, Melfi tuvo la oportunidad de recibir un mensaje de su padre, quien para muchos, le cantó la tabla al mencionarle que no se deje”llevar de obstáculos” y estar enfocado en el juego.

“Esto es poco tiempo, así que voy a aprovechar para decirte unas cositas. Estoy aquí para tratar de que te enfoques, que siempre mantengas el orden, que yo siempre te lo he dicho, ya estás en la recta final, hijo. Vamos con todo, lo has hecho bien, no te dejes llevar de obstáculos, tu como buen competidor sabrás sortearlos y echar pa’ lante… Siempre juicio, hijo., juicio siempre, humildad, y todo pa’lante, usted es un competidor y un hombre hecho y derecho”, expresó el padre de Melfi.