La cantante no dudó en revelar que su esposo quiere que crezca la familia.

Paola Jara abrió su corazón y confesó por qué no ha tenido hijos con Jessi Uribe

La pareja de cantantes conformada por Paola Jara y Jessi Uribe, sin duda, es de las populares en el país. Luego de que contrajeran matrimonio en 2022, constantemente sus seguidores les preguntan cuándo van a tener hijos, a pesar de que él ya tiene cuatro hijos con su exesposa, Sandra Barrios.

A propósito de lo anterior, en el programa en YouTube ‘En La Sala de Laura Acuña’, Paola Jara reveló por qué aún no ha tenido hijos.

“No sé, ese tema lo vivo pensando y no sé. Será que me da miedo y es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que la he postergado tantos años de mi vida”, dijo puntualmente Jara a la presentadora Laura Acuña.

Los cantantes se casaron el 14 de mayo de 2022. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Además, reveló que su esposo, el también cantante de música popular, Jessi Uribe, sí quiere que crezca la familia, pero las cosas aún no se ha dado para que ello ocurra.

En otra reciente entrevista con la emisora Tropicana, Jessi Uribe se sinceró sobre lo que ha tenido que vivir desde que eligió darle rienda suelta a su amor con Jara y acerca de lo consciente que es de las consecuencias de su decisión. Entre ellas, está el desacuerdo de muchos de sus fans, dolor que, dice, sí se sintió en sus redes sociales y algunos shows, donde no faltaron las críticas y los abucheos.

“Me eché al país encima, por ser feliz… Dios sabe lo que hace, cuando uno está feliz”, afirmó el bumangués cuando se le preguntó por lo más loco que ha hecho por amor, haciendo referencia al momento en que decidió mostrar a la luz pública su amorío con Jara. En ese momento, en el que el artista aún mantenía una relación sentimental con Barrios, quien se habría enterado de la infidelidad a través de los programas de chismes y entretenimiento, la información se filtró primero, antes de que el cantante pudiera arreglar las cosas por el camino del diálogo.

Paola Jara es de las artistas más famosas del país. - Foto: Foto: Instagram @paolajarapj

Fueron muchas las críticas y comentarios despectivos que Uribe y Jara recibieron al anunciar su amor, sin embargo, Jessi tiene muy claro que lo que menos quiere en su vida es odio y por eso prefiere atajar el tema de raíz que cultivar una ira inmensa que le generan comentarios negativos sobre su esposa, sus hijos y sus seres queridos, los que lo “levantan” cuando está en momentos oscuros donde no ve salida.

“No me interesa lo feo, bloqueo todo lo que me parece que es un ataque o que viene con maldad. Trato de no prestar atención a lo que dicen y sigo adelante”, relató el cantante dejando claro que va borrando cualquier comentario dañino en sus sugestivos y emotivos post de redes sociales y hasta se ha atrevido a bloquear a los usuarios que osan arremeter en contra suya y de su esposa. Además, el bumangués también tuvo la oportunidad de alardear sobre los contactos más famosos que tiene en su celular, en el que están los números privados de Alejandro Fernández y Pepe Aguilar, entre muchos otros.