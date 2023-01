Paola Jara reflexiona luego de cancelar una de sus presentaciones: “En ocasiones soy responsable con ustedes e irresponsable conmigo y con mi salud”

Paola Jara es una de las cantantes de música popular más querida por los colombianos, recientemente la artista ha preocupado a sus seguidores, luego de que tuviera que cancelar una de sus presentaciones, debido a una complicación de salud que la imposibilitó para llevar a cabo su show en la Feria de Manizales.

Por medio de su cuenta personal en Instagram, la cantante compartió un carrete de fotografías en la que se le puede ver disfrutando de lo que más le gusta hacer, cantar y alegrar la vida de quienes asisten a sus conciertos.

La artista compartió las fotografías con el siguiente mensaje en donde hizo una confesión y una reflexión a la vez, la cantante mencionó que en varias ocasiones ha puesto su trabajo y su profesión por encima de salud; además, destacó la importancia de cuidarse y de escuchar al cuerpo lo que da a entender que algunos días atrás, la mujer no se venía sintiendo bien y que tal vez no paró a tiempo, hecho que la llevó a tener que cancelar algunas de sus presentaciones.

“Hoy una confesión: En ocasiones soy responsable con ustedes e irresponsable conmigo y con mi salud. El cuerpo nos habla, es necesario escucharlo🙌🏻🤍Amo lo que hago”, escribió en su perfil de la red social Instagram.

La cantante tuvo que cancelar su presentación en la Feria de Manizales

Durante el primer fin de semana del mes enero, festividad de los Reyes Magos, la cantante tuvo que cancelar algunas de sus presentaciones debido a algunos problemas en su voz. De hecho, el pasado viernes 6 de enero, Jara le pidió a sus seguidores por medio de su cuenta oficial de Instagram algunos remedios que fueran diferentes a la miel, el jengibre, la cebolla y el limón para aliviar la tos.

Según la publicación, la artista ya había probado varios de estos ingredientes, pero ninguno le ha funcionado hasta el momento, y aunque no dio muchos detalles sobre su estado de salud, enseguida publicó otros remedios que estaba consumiendo y dio algunos detalles de lo que le había pasado en los últimos días.

“Mi 6 de enero. Llegué de Orito me hice remedio de los que me recomendaron, almorcé, me puse pijamita, me estoy aplicando mi aceite fav (…) A descansar y a reposar la voz para compartir con ustedes lo que queda del fin de semana en Manizales. Gracias por sus recomendaciones”, escribió el viernes en la noche.

Paola Jara le pide a sus seguidores remedios para aliviar la tos. - Foto: Instagram @Paolajarapj

Sin embargo, en medio de su optimismo, Paola Jara no se recuperó, por lo que el pasado sábado 7 de enero tuvo que cancelar definitivamente su presentación en la edición 66° de la Feria de Manizales.

Los organizadores del evento informaron que debido a una situación médica en su voz y en su salud en general, la cantante no sería la encargada de abrir la Noche Popular, programada para el sábado en la Plaza de Bolívar.

Paola Jara es una de las artistas colombianas más reconocidas. - Foto: Foto: Instagram @paolajarapj

Por lo anterior, los organizadores informaron que en su lugar, el artista conocido en la zona como El Andariego, sería quien tomara su lugar en este evento al que asistirían miles de personas.

Cabe mencionar que mientras la artista antioqueña se encuentra en su casa mejorándose, su esposo Jessi Uribe sigue presentándose en varias ferias y fiestas del país.