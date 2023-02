Paquita la del Barrio tuvo una recaída y fue hospitalizada de emergencias

Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio, desde finales del año 2021 ha venido mostrando algunas molestias en su salud, mismas que la han llevado a tomar reposo e incluso cancelar algunos de los conciertos.

Este lunes ,13 de febrero de 2023, se conoció que la artista nuevamente tuvo una recaída por fuertes dolores en la ciática, la cual “se refiere al dolor que recorre el trayecto del nervio ciático. El nervio ciático abarca desde la parte baja de la espalda, pasando por las caderas y los glúteos, hasta llegar a cada pierna”, según el portal especializado Mayo Clinic.

Fue el representante de la intérprete de Rata de dos patas, Francisco Torres, quien anunció en el medio El Universal, de México, que Paquita no podrá cumplir con algunos compromisos, entre esos, el show que tenía previsto para el próximo martes, 14 de febrero, Día de San Valentín.

“Le explicamos al doctor y dijo ‘hay que hacerle una resonancia magnética, pero mientras vamos a quitarle el dolor con un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina y con eso en dos días está bien’”, dijo Torre. Aunque la artista mexicana fue trasladada a un centro asistencial para revisar su estado de salud, no fue posible que se mejorara durante estos días.

Paquita la del Barrio es una de las cantantes mexicanas más reconocidas. Foto: Gustavo Caballero / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Además, su manager indicó que el efecto del medicamento le duró más de lo que se esperaba, la puso a dormir mucho, pero en varios momentos logró abrir los ojos. “La fue a ver el doctor y me dijo ‘no hay que hacer nada, solo esperar a que se le pase el efecto. En algunos pacientes, aunque bien Paquita está fuerte, el efecto llega a durar hasta cuatro días’. Está durmiendo, está consciente, pero somnolienta”.

Por ahora, no se conocen más detalles del estado de salud de Paquita la del Barrio, pero se sabe que no está en crisis, solo deben esperar que le pase el efecto del medicamento.

Paquita la del Barrio se pronunció tras canción de Shakira contra Piqué, ¿qué dijo?

Pasarán días, meses y hasta años en los que la cantante colombiana Shakira dará de qué hablar tras su rompimiento con el exjugador español Gerard Pique, quien le habría sido infiel con otra mujer llamada Clara Chía, quien precisamente hoy en día es la novia del exfubolista.

En medio de su tusa, Shakira lanzó una canción que se convirtió en todo un éxito, teniendo en cuenta las más de 308 millones de reproducciones en YouTube y, además, que es la más escuchada de Spotify.

“Gracias al increíble Bizarrap, a Sony Music Latin y al grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”, dijo Shakira, en un mensaje en sus redes sociales tras el éxito que ha tenido su canción.

Las ventas de Casio aumentaron tres veces según su coordinador de marketing de relojes para América Latina. - Foto: Youtube

En cuanto a la pieza musical, una de sus estrofas dice: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

Transcurridas unas horas después que la canción de Shakira y el productor argentino Bizarrap saliera al público, Paquita la del Barrio, la mexicana famosa entre otras cosas, por su tema Rata de dos patas, no se quedó callada y reaccionó al tema de la colombiana.

En Twitter, una usuaria escribió: “¿Qué es lo peor que has hecho por despecho? Shakira lo hizo muy bien, canalizándolo en una rola que seguro le traerá mucho dinero”. Posteriormente, Paquita la del Barrio respondió: “Justo expresarlo en una canción con sentimiento”.