“Paren esos cuenticos”: Karol G se despacha contra los que afirman que su canción ‘S91’ es “diabólica”

La música de Karol G ha roto barreras y ahora cada canción que lanza no solo se queda sonando en las emisoras de reguetón de Medellín o dentro de un público femenino latino. Cada estrofa, melodía, colaboración o álbum que la paisa lance se va a escuchar hasta en el rincón más recóndito del planeta, gracias al auge y el éxito que ha tenido su carrera artística en los últimos años.

Por eso no es de extrañarse que muchos no logren entender muy bien las letras de la paisa o incluso tengan una apreciación y una interpretación sesgada, muy diferente a lo que la colombiana quiso decir con sus líricas, en las que siempre ha estado latente el tema del empoderamiento femenino y la libertad sexual de las mujeres, siendo estos dos pilares fundamentales en la vida de La Bichota.