París Hilton confiesa que fue abusada sexualmente a sus 15 años y vivió abusos, maltratos y una infinidad de desgracias

En la década de los 200 no había día en que la estadounidense París Hilton no ocupara titulares de los más grandes tabloides de entretenimiento del mundo, todo porque era una de las jóvenes más famosas y mediáticas de la época y por ende era invitada a todos los eventos y fiestas exclusivas de Hollywood y parte de Estados Unidos, en las que ella hacía su aparición triunfal con looks despampanantes y a veces terminaba dando espectáculos bochornosos ideales para los paparazzis.

Hoy Paris es una mujer madura que dejó atrás su vida de excesos y hoy se centra en sus negocios, su carrera como Dj y su nueva faceta como madre, pues acaba de tener a su primer hijo a través de un vientre de alquiler y dicha maternidad la ha hecho más consciente de lo que ha tenido que vivir en su vertiginosa vida, experiencias que apenas ahora se ha atrevido a contar abiertamente.

Paris hoy es una mujer casada y madre de su primer hijo. Foto: Instagram @parishilton. - Foto: Foto: Instagram @parishilton.

En la última entrevista que concedió a la revista Glamour, una de las más sinceras y honestas que ha dado en su vida, Paris desnuda su alma y revela todo lo que su mente ha bloqueado por años a causa de lo traumático y doloroso que fue para ella, pues durante su adolescencia fue víctima de abusos, maltratos y una infinidad de desgracias que ni ella misma había querido recordar.

Paris le contó a Emily Maddick, editora de entretenimiento de la publicación, que su primera relación sexual no fue consensuada y hubo droga de por medio, hecho que sucedió cuando la socialité vivía con su abuela materna en Palm Springs y solía viajar a Los Ángeles “casi todos los fines de semana” para encontrarse con sus amigos en en el centro comercial Westfield Century City.

Paris es la invitada principal de la nueva edición de la revista Glamour. Foto: Instagram @parishilton. - Foto: Foto: Instagram @parishilton.

Hilton relata que en dicho lugar siempre había hombres mucho mayores que ella y sus amigas y se generaba un cortejo en el que las mismas jovencitas le regalaban su número telefónico a dichos extraños. En una ocasión Paris terminó en la residencia de un hombre y este le pedía insistentemente que bebiera un licor de un vaso que él mismo le había preparado.

La ahora influencer asegura que no bebía en esa época, sin embargo, al final accedió a beber un poco y de inmediato se sintió mareada y sin posibilidad de reaccionar, por lo que quedó totalmente indefensa. “No sé qué le puso, supongo que fue un roofie (Rohypnol)... Tengo visiones de él encima de mí, tapándome la boca, diciéndome ‘estás soñando, estás soñando’, y susurrándome eso al oído”.

La DJ fue la invitada especial del pasado show de Miley Cyrus. Foto: Instagram @parishilton. - Foto: Foto: Instagram @parishilton.

Paris nunca había revelado públicamente que había sido drogada y violada en su adolescencia, pues en dicha época los medios y tabloides solo la buscaban para que modelara los últimos conjuntos de moda exclusivos que imponían tendencia en segundos y les regalara alguna pilatuna que hacía con otras celebridades del momento, como Britney Spears o Lindsay Lohan.

Todos estos excesos y comportamientos erráticos, que llevaban secretamente un repertorio de abusos hacia Paris, hicieron que la familia Hilton tomara la decisión de ingresar a la ahora Dj en internados como Provo Canyon School, en los cuales no solo la encerraban por largos periodos de tiempo, sino que también la alimentaban con comida mezclada con medicamentos e incluso era sometida a exámenes ginecológicos en las madrugadas.

“Esto era algo que había bloqueado de mi memoria. Pero después de escuchar las historias de otros sobrevivientes, comencé a tener flashbacks. Recuerdo a altas horas de la noche ver llegar a los miembros del personal. Ellos entraban al cuarto de las niñas y se las llevaban a la sala. Literalmente se escuchaba como gritaban y lloraban”, relató a Glamour.

Hoy Paris es consciente que vivió experiencias que ningún joven debería vivir, por eso se atreve a contar la historia porque sabe que muchos chicos siguen siendo víctimas de este tipo de atrocidades. Además, también hace catarsis con su entrevista y ahora es capaz de decir, con mucho dolor, “me robaron mi infancia”.