Participante de ‘Yo me llamo’ que no “erizó” a César Escola hizo de las suyas en TransMilenio

Hace algunas semanas se estrenó una nueva temporada de ‘Yo me Llamo’ y desde ese momento se ha convertido en lo más visto por los televidentes en Colombia, de acuerdo con las cifras entregadas a diario por Kantar Ibope Media.

Uno de los momentos que más llama la atención de los televidentes son las famosas audiciones, en las cuales pasan todo tipo de personajes: desde quienes tienen un talento impresionante, hasta aquellos que solo quieren “mojar pantalla”.

Hace algunos días pasó por el escenario del reality un doble de Arcángel. Y lo cierto es que tanto Amparo Grisales como Pipe Bueno se mostraron muy emocionados con su show.

Sin embargo, este doble no logró convencer a César Escola, quien aseguró que, aunque le encantaba su look, no lo convencía con su voz.

“Me encanta la actitud, me encanta el look, el haber venido con la barba como es, las gafas... pero lo escuché un poco forzado, porque Arcángel tiene esa voz infantil que suena inocente. Lo veo a él rasgando mucho y Arcángel no lo hace”.

Imitador de Arcángel en 'Yo me llamo'. | Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión

Finalmente, este imitador tuvo dos sí, pero no el de César, por lo que no pudo ingresar directamente a la escuela de ‘Yo me Llamo’.

Las redes se llenaron de comentarios en aquel episodio, varios asegurando que él realmente merecía pasar, mientras que otros le dieron la razón a Escola, afirmando que debía seguirse preparando si quería un cupo dentro del reality.

Sin embargo, la historia de este Arcángel no terminó allí. Y es que en tan poco tiempo ya ganó popularidad. Tanto así, que en TikTok se hizo famoso un video en el cual se le puede ver cantando en TransMilenio. Las imágenes fueron grabadas exactamente en la estación Avenida 68, ubicada en la carrera 65 con calle 79.

En las imágenes, el usuario de esta red social que lo grabó afirma con asombro que se trata de Arcángel de ‘Yo me Llamo’. “No puedo creer que me encontré a Arcángel aquí en el transporte público”, aseguró.

Las imágenes ya suman miles de reproducciones y los comentarios no se han hecho esperar.

"Arcángel" pasó por 'Yo me llamo' 2023. | Foto: Fotograma 'Yo me llamo' 2023 / Caracol Televisión

“Cuándo será que te voy a conocer. Tanto que ando en ‘trasmi’ y no te he podido conocer”, “Dios te bendiga hermano, eres grande e imitas muy bien al mejor de los mejores. La maravilla de Dios te colme de bendiciones”, “Yo a él ya lo vi en ‘Yo me Llamo’” y “Él es el mismo de Yo me llamo y es igualito al original”, han sido algunos de los mensajes que han aparecido luego de la publicación del video.

Cabe mencionar que varios son los imitadores que han pasado por el reality y que han empezado desde abajo, cantando por ejemplo en el transporte público. Pero lo cierto es que estar en la producción ha sido una gran plataforma para muchos, quienes pasaron del TransMilenio a cantar en grandes escenarios.

‘Yo me Llamo’ se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche y tiene como jurados a César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, quien regresó esta temporada, luego de algunas versiones sin él.

Jurados de 'Yo me llamo'. | Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión