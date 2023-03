Paulina Rubio hizo una confesión sobre la ayudita que les da a sus exparejas

Paulina Susana Rubio Dosamantes es una reconocida cantante, empresaria, presentadora y modelo mexicana que desde muy joven inició su carrera y muchos la recuerdan por canciones como Lo haré por ti, Y yo sigo aquí, El último adiós, Ni rosas ni juguetes, Yo no soy esa mujer, Ni una sola palabra, entre muchas más que siguen vigentes.

La ‘Chica Dorada’, como también la conocen, ha sido noticia por sus relaciones amorosas, entre esas una de las más sonadas con Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como ‘Colate’. Ellos empezaron el romance en el año 2005 cuando estaban en Ibiza y a los dos años contrajeron matrimonio en el reconocido parque temático ecológico Xcaret, de la Riviera Maya, en Cancún.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo en Cartagena, en 2009. - Foto: Andres Rozo

Pasados tres años, es decir, en 2010, Rubio le dio una gran noticia a todos sus fanáticos y es que estaba esperando su primer hijo junto a su esposo. Andrea Nicolás Vallejo Rubio llegó al mundo el 14 de noviembre y el parto se llevó a cabo en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Finalmente, la pareja decidió no continuar con su matrimonio y en el aniversario número cinco le contaron al mundo que cada uno seguiría con sus vidas por aparte.

Luego la cantante no dudó en volver a creer en el amor y decidió darse una nueva oportunidad con Gerardo Bazúa, concursante del programa ‘La voz’, donde ella fue jurado. Con él tuvo su segundo hijo que nació el 5 de marzo de 2016 y a quien llamaron Eros.

Paulina Rubio y sus hijos. - Foto: @paulinarubio

En el año 2018, Paulina Rubio y su entonces pareja cortaron su relación y fue ella quien se quedó con el pequeño. Cabe resaltar que el vínculo con sus exparejas sigue vigente y una confesión hecha por ella misma sorprendió al mundo.

Se trata de una conversación que tuvo la cantante mexicana con la periodista Pati Chapoy donde aseguró que ella les daba una mensualidad a sus exparejas.

“Yo me hago cargo económicamente de mi familia, desde toda la vida y de ellos, los papás también. Es verdad. Tú fíjate ahí en los ‘files’ (archivos)”, dijo para el programa Ventaneando.

En la conversación también estaba presente la abogada de la artista, quien no dudó en confirmar lo que ella estaba contando. “De cierta forma no es a los papás, sino indirectamente a sus hijos cuando comparten tiempo con el papá. Quien tenga la posición financiera superior, es quien tiene la obligación de pasar la pensión alimentaria”, indicó.

Además, sostuvo que “esto cubre todo lo que él quiera y deba gastar en el niño, pero no sabemos si lo está gastando en el niño o lo está gastando en viajes para seguir viviendo la vida que nos muestra en medios sociales. A Colate le encanta pedir, pero no cumplir por la parte del pago”.

Colate declaró ante la Corte no tener ingresos suficientes para sostener a su hijo, pues, según él, su sueldo es inferior a los 2.000 dólares y le alcanza netamente para sus gastos, mientras que Bazúa dijo estar en situación de indigencia.

Cabe destacar que Paulina Rubio dijo que la relación con sus exparejas era densa por los temas económicos, pero que su madre le había enseñado muchas cosas sobre el amor y la vida: “A lo mejor no escogí bien, pero mi mamá me dio herramientas para seguir firme, no importa equivocarme, está bien, te hacen mejor, no importa si pierdes, pero para ganar hay que perder, y para perder hay que ganar”.

Sin duda una confesión que sorprendió a muchos de sus seguidores, pero que ella aseguró lo hacía por el bienestar de sus hijos, pues asume los gastos de ellos cuando se ven con sus padres.