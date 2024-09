‘Pedro, el escamoso’: el antigalán más famoso de Colombia conquistará el horario estelar de importante cadena en Estados Unidos

“Pedro me regaló un segundo tiempo en la vida”

“Recuerdo que Dago (García) me llamó y me habló del proyecto. En esa época el internet era muy lento y me dijo que me iba a dejar el guion en la portería del edificio donde vivía. Al llegar a la casa, subí al apartamento y leí el guion de un tirón con Caty (Catherine Siachoque). Y nos morimos de la risa. Al final, ella solo dijo: “Eso lo tienes que hacer”. Y yo le respondí: “Claro que lo voy a hacer”. Estaba maravilloso, a los dos nos emocionó profundamente. Pero una cosa es la emoción que sentimos ese día de julio del año 2000 y otra lo que pasó después. No nos alcanzamos a imaginar el impacto que esto iba a tener en la gente”, narró Varoni.

El actor confesó que Pedro le regaló “un segundo tiempo” en su vida: “Ha sido algo muy especial, muy único, porque cuando pasó el éxito de la novela en Estados Unidos se me abrieron las puertas de Telemundo. Primero, como actor exclusivo por tres años y después como ejecutivo. He sido director creativo hasta 2016 y luego vicepresidente de Producción. Entonces, el Mompirri me ayudó a cumplir sueños, porque en esta nueva etapa he hecho de todo: he dirigido, he producido, he sido director ejecutivo de producciones maravillosas de acción, como El señor de los cielos o Señor de acero. He dirigido en Miami y en México producciones como Betty en New York, La mujer de mi vida o Un minuto para enamorarnos. Y en ese camino he trabajado también con grandes directores y productores ejecutivos que me han enseñado cosas fantásticas”.