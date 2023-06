Peso Pluma: la historia del mexicano que es más escuchado que Bad Bunny y amenaza con acabar la popularidad del reguetón

A simple vista, Hassan Emilio Kabande Laija pareciera otro artista más de música urbana: ropas amplias, joyas grandes y brillantes, tatuajes llamativos, zapatillas y gorras deportivas... Pero, Peso Pluma se ha convertido a sus 23 años en un auténtico fenómeno de la música latina con un género que conquista cada vez más seguidores en todo el mundo: la música regional mexicana.

Nacido en Zapopan, Jalisco, en 1999, y también conocido en el mundo artístico como Doble P, Peso Pluma se ha ganado un espacio en un género liderado por exponentes como Christian Nodal y Grupo Firme a ritmo de corridos tumbados, una mezcla de la típica música norteña mexicana, que combina guitarras con instrumentos de viento como el trombón y la tuba sobre beats de rap y otros géneros y subgéneros.

En en sus looks están descartados el típico sombrero texano o las botas altas que tradicionalmente lucen los artistas de la música regional mexicana. (Photo by: Rosalind O'Connor/NBC via Getty Images) - Foto: Rosalind O'Connor/NBC via Getty

Tal vez por eso, en sus looks están descartados el típico sombrero texano o las botas altas que tradicionalmente lucen los artistas de la música regional mexicana. A pesar de eso, se ha convertido en su máximo exponente. Como dicen los reguetoneros, la está rompiendo.

De hecho, hace unas semanas destronó del primer lugar a la estrella puertorriqueña Bad Bunny como el artista más buscado en la plataforma YouTube, de acuerdo con Latinometrics, un newsletter gratuito sobre tendencias.

En Spotify también hace historia y supera los 50 millones de oyentes mensuales. Se trata del primer artista mexicano en lograrlo.

Nacido en Zapopan, Jalisco, en 1999, y también conocido en el mundo artístico como Doble P, Peso Pluma se ha ganado un espacio en un género tradicional. (Photo by: Rosalind O'Connor/NBC via Getty Images) - Foto: Rosalind O'Connor/NBC via Getty

Gran parte de ese auge se debe a que su canal en YouTube acumula cerca de 2 millones de suscriptores. Fue allí donde muchos comenzaron a disfrutar de Ella baila sola, interpretado junto a Eslabón Armado, que lleva siete semanas en lo más alto de la lista 200 Latin Hot Songs de Billboard, lo que lo convierte en el tema más popular en la historia del género hasta el momento.

Mejor aún es la historia de su canción PRC, que canta junto a Natanael Cano, identificado como el precursor de los corridos tumbados actuales, y que tiene más de 78 millones de visualizaciones.

Por eso, no son pocos los que califican el ascenso de Peso Pluma en la industria de la música como meteórico pues hasta hace solo unos meses nadie tenía noticias de este particular artista. “Es el futuro con el que los sellos de música regional mexicana han estado soñando durante los últimos cuatro o cinco años”, aseguró la cadena pública estadounidense NPR.

“No te voy a mentir que sí llego todo muy rápido. Ha habido momentos donde sí nos desestabiliza, pero creo que gracias al equipo y a la buena química que tenemos, hemos sabido sobrellevar todo”, dice Peso Pluma a Zona Pop de la cadena CNN.

La canción 'Ella baila sola', interpretada junto a Eslabón Armado, lleva siete semanas en lo más alto de la lista 200 Latin Hot Songs de Billboard, lo que lo convierte en el tema más popular en la historia del género hasta el momento. (Photo by Gabe Ginsberg/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

“Seguimos por el caminito que pavimentados un día y vamos poco a poco. No nos desesperamos, no nos avorazamos. Todo es a su momento. Siempre hemos dicho a nuestro equipo que los tiempos de Dios son perfectos y si se nos dio en este tiempo es por algo”, agregó el intérprete.

“Comencé de muy plebe (chico), tenía yo creo que unos 14 o 15 años”, contó el mexicano a CNN. “Yo escribía cómo me sentía, escribía un diario. Ya después me di cuenta que hasta rimaba, que las cosas que decía no eran cosas que gente de mi edad pudiera hacer tan fácil. Se me hizo fácil el componer”, aseguró.

Un hit junto a Bizarrap

El pasado miércoles, el mexicano protagonizó la más reciente sesión del productor argentino Bizarrap. Y pese a las críticas, llegó al top 1 global de Spotify por la BZRP Music Sessions #55 y lleva más de 20 millones de reproducciones en YouTube con apenas 48 horas de que salió al aire.

Además, se convirtió en la sexta canción latina en 2023 que logró llegar al primer puesto en esta categoría. Otras de las melodías que han ascendido a este lugar son TQG de Shakira y Karol G Ella baila sola de Peso Pluma, Un x100to de Grupo Frontera y Bad Bunny y Where she goes también de Bad Bunny.

Spotify también dio a conocer que tres canciones de Peso Pluma están en los primeros seis sitios del Top 50 - Global. Detrás del joven mexicano se encuentra Bad Bunny con dos de sus canciones más recientes.

Peso Pluma arrasa en Times Square. pic.twitter.com/cPf1Zxp2Xu — police (@turcomono) April 29, 2023

La hazaña generó gran emoción entre los fans de Doble P, ya que la última vez que el intérprete mexicano logró algo así fue con su éxito Ella baila sola, con el cual destronó a Flowers de Miley Cyrus.

Y Peso Pluma parece celebrar estas conquistas por todo lo alto: este viernes una imagen suya en pantalla gigante sorprendió a los transeúntes del Times Square en la ciudad de Nueva York.