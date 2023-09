Pillan a Jamil Farah, novio de Carolina Cruz, grabándola desde un inusual escenario

Las relaciones amorosas no solo parten de la atracción física, sino de la conexión emocional y la admiración por el otro. De ahí que, más allá de que sea de manera consciente o no, algunos apuesten por estos tres pilares en sus romances. Al parecer, Jamil Farah, el novio de Carolina Cruz, es uno de ellos.

El piloto de avión, que captó la atención de las páginas de entretenimiento desde el pasado abril, cuando Carolina Cruz publicó la primera foto junto a él, subió un video en su cuenta en Instagram, donde quedó en evidencia la admiración por la presentadora.

El video no fue grabado por él, sino por uno de sus amigos, mientras entrenaban en el Club El Nogal. El clip deja ver la manera en que Jamil Farah dejó a un lado su rutina de ejercicio para ver a Carolina Cruz en el programa Día a Día, magazine de Caracol Televisión en el que lleva ya años.

Carolina Cruz y Jamil Farah. | Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Pero Jamil no se conformó con observar a su amada en uno de los televisores del gimnasio, sino que la grabó mientras participaba en una ronda de juegos, habitual en Día a Día los viernes, para entretener a sus invitados y los televidentes.

Que Jamil Farah grabara a Carolina Cruz ejerciendo su profesión deja ver la admiración que siente por ella, haciéndole homenaje a Platón.

El filósofo griego planteaba que el amor no era la más que la admiración mutua entre dos sujetos, capaz de complementarse, aunque algunos relacionan al “amor platónico” con el amor imposible.

Eso sí, quien dejó en evidencia a Jamil Farah fue su amigo, con el que estaba en el gimnasio, dado que lo etiquetó en una historia, a la que luego el piloto de avión hizo eco.

Carolina Cruz habló de una afección en su piel

El gesto de Jamil Farah con Carolina Cruz justo se dio en un día difícil de la presentadora, en el que abrió su corazón a sus más de 7,5 millones de seguidores en Instagram y habló de una afección en su piel, que la está afectando especialmente el rostro.

En una serie de fotografías publicadas en sus historias, la también modelo dejó ver las manchas en su rostro y la inseguridad que le generan.

Según ella, cuando acaba su trabajo en Día a Día lo que más quiere es retirarse el maquillaje, pero no puede debido a la debilidad que le genera ver su cara así.

“¡¡¡Antes!!! Sin filtros, esta es la realidad de mi piel. Hoy hace ocho días comencé un tratamiento que me tiene muy feliz, nunca antes me habían atacado las manchas directamente y me han hecho de todo. ¿Ahora con qué? Con agujas ufff!!! Pero tengo una fe que no se imaginan”, escribió.

La presentadora se dejó ver sin filtros. | Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Luego, dejó ver los avances en el tratamiento y las sensaciones que le genera. “Me acostumbré a las manchas, pero no me gusta el maquillaje y quisiera estar con la cara lavada después de mi trabajo, pero las manchas me generan inseguridad. Estoy feliz, debo tener mucha paciencia y les iré contando el proceso”, contó.

Esta no es la primera vez que Carolina Cruz se refiere a su físico en los últimos días. El pasado martes mostró que se cortó el cabello y explicó el porqué.

