“Por mi trabajo, es una tarea dura”: Carolina Cruz explico por qué se cortó el cabello

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas por los colombianos, como lo demuestran sus 7,5 millones de seguidores en Instagram, pero no solo por su participación en el programa Día a Día, en el que figura ya hace años, sino por la calidez y la honestidad con la que habla en redes sociales. Este 25 de septiembre, por ejemplo, se refirió al cambió de look que no pasó desapercibido en sus fanáticos.

La también empresaria, modelo y directora de una fundación explicó por qué decidió cortarse el pelo casi a la altura de los hombros, algo que no es para cualquier persona. Según ella, tiene que ver por su amor a los cambios, pero también por el maltrato que sufre producto de su trabajo.

“Amo los cambios y amo mi pelo corto jajaja ojalá más corto y sí, me lo voy a dejar crecer, pero sano, bien ‘sanito’, ya que por mi trabajo es una tarea dura, si no fuera por mis aliadas no tendría más de 20 años en este trabajo. Antes tengo piel y pelo”, escribió Carolina Cruz en una historia.

Aunque no explicó por qué su pelo no tenía el pelo como hubiese querido, a lo mejor está relacionado con los tintes y otros productos de belleza a los que se tiene que someter una celebridad como ella, bien sea para salir en televisión o en proyectos con las marcas.

De hecho, Carolina Cruz dijo: “Antes tengo piel y piel”, dejando ver que tez a lo mejor también se ha visto afectada por el maquillaje que le aplican antes de salir al set de Día a Día, así como en otros programas de televisión en los que ha participado desde 1999, el mismo año en que fue señorita Valle del Cauca y virreina nacional de belleza.

La presentadora de 'Día a Día' se desahogó y mostró lo cansada que está por constantes críticas. | Foto: Fotograma, 3:11, La Red: Carolina Cruz respondió a las críticas por pedir ayuda para su fundación, YouTube/@caracoltv

Pero una famosa como Carolina Cruz no solo tiene que lidiar con su piel o su pelo, sino con los comentarios destructivos de quienes cuestionan su trabajo, la relación que tienen con Jamil Farah, la separación de Lincoln Palomeque o la manera en que maneja su fundación. De hecho, recientemente, aprovechó para desahogarse.

“No me imaginé que la gente lo fuera a tomar, como siempre pasa con todo lo que yo hago, por el lado que no es. Estoy acostumbrada a que yo en este país no puedo decir nada porque todo siempre me juega en contra”, comentó.

El antes y el ahora de Jamil Farah, la pareja de Carolina Cruz

Desde que Carolina Cruz hizo público su noviazgo con Jamil Farah, con el que se dio una oportunidad tras la ruptura amorosa con Lincoln Palomeque, el piloto ha despertado la curiosidad de sus seguidores. Algunos, por ejemplo, buscan en redes sociales qué tanto ha cambiado desde que está con la presentadora de televisión.

Aunque Jamil Farah hoy luce rapado y con una barba abundante, lo cierto es que no siempre tuvo el mismo look, como lo evidencian sus fotografías en Instagram, donde se disparó el número de seguidores desde que está con la presentadora.

Jamil Farah, antes de Carolina Cruz. | Foto: Instagram: @jamil_farah

Hay fotos que muestran su lado más “clásico”, si cabe la expresión: el de un hombre con cabello, pero no muy largo, y afeitado.

También hay retratos que generan una apariencia más recatada que la de ahora, como el siguiente, en el que se le ve mirando a través de la ventana del avión, con un suéter negro que a lo mejor no luciría en este momento de su vida.