Carolina Cruz se desahogó y mostró lo cansada que está por constantes críticas: “todo me juega en contra”

No obstante, Carolina Cruz también se convirtió en protagonista de varias noticias en las redes sociales y los medios nacionales, a raíz de comentarios y publicaciones que hizo en público . La colombiana no logró escapar de las críticas, las cuales surgieron por distintos temas en los que opinó o dio su punto de vista.

Carolina Cruz se desahogó sobre críticas que recibe por todo

“ Empezamos a preocuparnos un poquito por lo que estaba pasando (...) Yo dije, voy a hacer una historia contándoles, yo siempre lo vi que no estaba mal, todas las personas que tienen fundación lo hacen. Me pareció lo más normal del mundo ”, comentó al inicio.

“No me imaginé que la gente lo fuera a tomar, como siempre pasa con todo lo que yo hago, por el lado que no es. Estoy acostumbrada a que yo en este país no puedo decir nada porque todo siempre me juega en contra”, agregó, aclarando cómo tiene organizada su vida y sus ingresos.