Carolina Cruz reveló sus secretos para lucir radiante a los 44 años

En aquel momento, la colombiana también contó que: “Yo lo quería hacer porque sentía que estaba alimentándome muy mal y que estaba comiendo muchas chucherías y eso nos pasa a las mamás que tenemos hijos pequeños, y sentía que necesitaba darles ejemplo a mis hijos y empezar una buena alimentación acá en la casa. Hago mucho ejercicio, pero no crean, no me alimentaba tan sano como yo pensaba. Me he bajado seis kilos, me faltan dos más sobre todo de grasa, no de masa muscular, afortunadamente tengo buena masa muscular”.