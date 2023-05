Carolina Cruz revela el secreto para mantener su cuerpazo: “he bajado seis kilos”

Carolina Cruz se ha ubicado como una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. Asimismo, ha construido una masiva comunidad en redes sociales, de manera que suele interactuar bastante con sus seguidores.

Precisamente, a través de sus instastories, la presentadora se refirió a un tema por el que le han venido preguntando: cómo ha logrado mejorar y mantener su estado físico.

“Desde la semana pasada me han preguntado mucho por la dieta que estoy haciendo. Calerito (Carlos) también la está haciendo, aunque es completamente distinta a la mía”, dijo Carolina en la introducción de su video.

A renglón seguido, precisó que las dietas no son las mismas en vista de que son dos cuerpos completamente diferentes. Bajo ese mismo argumento, dijo que no compartiría su plan alimenticio exacto porque “cada cuerpo tiene una necesidad completamente distinta”.

Carolina Cruz invitó a no descuidar la alimentación ni el ejercicio. - Foto: Imagen tomada de Instagram @carolinacruzosorio

Según confesó la presentadora, decidió cambiar sus hábitos porque venía sintiendo que estaba comiendo muy mal, o como ella misma lo dijo, “muchas chucherías”. De hecho, anotó que se trata de un escenario común para las mamás, pues sentía que debía dar un buen ejemplo a sus hijos en cuanto a la alimentación.

“Hago mucho ejercicio, pero no crean, no me alimentaba tan sano como yo pensaba”, expuso Carolina Cruz.

Los resultados de su dieta han sido notables. La presentadora destacó que ha bajado seis kilos y todavía le faltan otros dos para lograr su objetivo. Eso sí, puntualizó que dicha pérdida se enfoca en grasa y no en masa muscular.

Por supuesto, Carolina Cruz complementa su dieta con actividad física regular. De hecho, suele compartir sus rutinas con sus seguidores, alentándolos a adoptar un estilo de vida saludable y no descuidar su salud.

Carolina Cruz está enamorada: un sensual beso con su nuevo amor enloqueció a sus seguidores

Carolina Cruz dio de qué hablar luego de ser captada muy bien acompañada del que, en ese momento, sería su nuevo novio, el piloto Jamil Farah. Esto sucedió durante la más reciente edición del Festival Estéreo Picnic (FEP)

Y, pese a que no subieron ninguna foto juntos, el programa La red compartió un video en el que se observa a la exreina de belleza darse dos apasionados besos con el también modelo. Además, dejó ver que su relación sentimental va por buen camino.

La presentadora estuvo disfrutando del Estéreo Picnic 2023. - Foto: Instagram @diego_pachon

La modelo, de igual manera, fue captada junto al sanandresano de 31 años en el Bogotá Fashion Week, que contó con la presencia de destacadas figuras de la farándula nacional, diseñadores y maquilladores, entre otros.

En las imágenes, que fueron originalmente difundidas por Lo sé todo, se pudo apreciar a la reconocida presentadora y a Farah bastante cariñosos, presumiendo su amor en medio del evento.

“¡Ponme atención Colombia! Porque les tenemos imágenes en exclusiva de la presentadora Carolina Cruz junto a su nuevo amor, el piloto Jamil Farah”, fue el mensaje que escribió el programa de chismes para acompañar el video, que recibió decenas de comentarios.

Pese a que sigue sin pronunciarse sobre el tema, Carolina Cruz replicó en las historias de Instagram la primera fotografía al lado del piloto desde que se supo que estaba saliendo. La postal fue publicada inicialmente por Andrea Serna, quien también estuvo en el Bogotá Fashion Week.

Carolina Cruz compartió la primera foto con Jamil Farah en Instagram - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Ante los rumores, los famosos colombianos no ocultaron su amor y se dejaron ver juntos en un viaje que hicieron a San Andrés, de donde es oriundo el piloto. De acuerdo con lo que registró en el perfil, Carolina Cruz se fue de buceo con un equipo, disfrutando plenamente de los paisajes y espacios acuáticos que hay en la isla. Este ejercicio la ayudó a conocer, desconectarse del día a día y a compartir más con su entorno.

En las historias de su cuenta, la modelo publicó una inesperada foto en la que presumió y deslumbró con su sensual y tonificada figura, la cual suele cuidar en su rutina diaria. La celebridad lució un bikini oscuro con flores de colores, unos lentes y una visera, precisamente mientras tomaba el sol y gozaba del clima de esta zona de Colombia.

Sin embargo, esta no fue la única foto que compartieron en redes sociales, pues este martes, el propio Jamil Farah publicó en su perfil de Instagram la imagen que oficializa su romance con la presentadora de Día a Día.

“Vitamina Sea”, escribió el piloto en el pie de foto y ante esto, los comentarios no se hicieron esperar:

“Ahí fue”; “hermosuras”; “yo les deseo que vivan cada segundo con mucho amor ! Son una pareja divina”; “Felicidades 🎉 les deseo lo mejor... vivan el presente como si no hubiera mañana”; “En definitiva, el buen amor nos coloca muy lindas”; “Una gran mujer merece un gran hombre... pilas pues a dar la talla... se ven hermosos, felicidades y bendiciones.😍👏🙌”; “Me encanta esta era la foto que esperaba... sean felices, hazla feliz se lo merece😍”, “Disfruta, vive el aquí y el ahora, mereces lo mejor mi amor❤️”; “Esta mujer si sabe que es cambiar de hombre 🤤😁”, “1 millón de me gusta❤️”.