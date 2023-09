Le dan palo a Carolina Cruz en redes por video bailando: “Se movía más el ojo de vidrio de Diomedes”

Aparte de esto, la modelo también les confesó a sus seguidores cómo maneja el tema de su nueva relación con sus dos hijos luego de que un seguidor le hiciera esta pregunta: “No las mezclo, una no tiene nada que ver con la otra. Reparto mis tiempos”.

Critican a Carolina Cruz en redes sociales por no saber bailar

Hace unos días, ambas publicaron un video en el que se veía que estaban compartiendo un buen rato bailando una canción de merengue, La vaca , del cantante dominicano conocido como Mala Fe, pero este clip fue criticado en repetidas ocasiones por los internautas, quienes señalaron que Carolina Cruz no baila nada.

Para nadie es un secreto que la vallecaucana no tiene el mejor “sabor” de Colombia, pues en varias ocasiones en el programa de las mañanas, Día a Día , ha tenido que hacerlo y se ha llevado las mismas críticas junto a su compañera Catalina Gómez, que tampoco se considera una gran bailarina.

Por este video junto a su sobrina los internautas han dejado críticas hacia la presentadora, modelo y empresaria: “Se movía más el ojo de vidrio de Diomedes”, “Más se mueve un Alka-Seltzer en una mazamorra”, “Ole, Carolina no parece valluna… el baile no es lo suyo definitivamente”, “Así se mueve el perrito mío cuando lo purgo”, “Que alguien le diga a Carolina Cruz que NO sabe bailar, ella jura que sí”, “Se mueve más un pelo en un arequipe”, “Se mueve más una nevera en un trasteo”, “Con razón la dejó el marido, se mueve más una mosca en una colada”, y muchos más.