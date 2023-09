Carolina Cruz abrió su corazón y expuso inseguridades que la golpean; dejó evidencia de problema en su rostro

Carolina Cruz se sinceró sobre sus inseguridades

“ Antes!!! Sin filtros, esta es la realidad de mi piel. Hoy hace ocho días comencé un tratamiento que me tiene muy feliz, nunca antes me habían atacado las manchas directamente y me han hecho de todo. ¿Ahora con qué? Con agujas ufff!!! Pero tengo una fe que no se imaginan”, escribió en el primer post, donde lucía su piel al natural.

“Ocho días después, sin filtros, la tengo así. Morados que no se me han ido, por eso me tapaba la cara con el pelo y un granito que quiere salir. Obvio les diré quién me está ayudando en esto. Me acostumbré a las manchas, pero no me gusta el maquillaje y quisiera estar con la cara lavada después de mi trabajo, pero las manchas me generan inseguridad!! Estoy feliz, debo tener mucha paciencia y les irá contando el proceso”, escribió.