Critican a Piqué por ‘feo’ gesto que tuvo en un evento: “Gracias Clara Chía por quitarle este patán a Shakira”

Gerard Piqué se convirtió en protagonista de toda clase de noticias en redes sociales, debido a una serie de situaciones que vivió en el pasado y en el presente. El exfutbolista no logró escapar de la mirada de los curiosos, quienes registraron sus movimientos y apariciones en eventos públicos.

El empresario, desde su ruptura sentimental con Shakira, quedó como blanco de comentarios y críticas, debido a la relación que formalizó con Clara Chía, una joven de 23 años con la que coincidió en el pasado. El exjugador de fútbol captó las miradas con sus cambios físicos y personales, ubicándose como centro de reacciones por “actitudes” que tuvo en ciertos momentos.

Recientemente, Gerard Piqué llamó la atención de los curiosos con un inesperado video que comenzó a difundirse en redes sociales, especialmente en Twitter, en el que se le podía ver teniendo una diferencia con algunas personas durante un evento deportivo. Las imágenes apreciaron la reacción que plasmó el deportista, quien no estaba cómodo con lo que le decían sus compañeros de lugar.

De acuerdo con lo que registró una cuenta de Twitter, Piqué fue grabado en un evento en Barcelona junto a De Jong y su novia, Mikky Kiemeney. Al parecer, la versión que se compartió estaba relacionada con un feo y “despectivo” gesto que habría tenido el catalán al no ceder su puesto para que la pareja se sentara en el mismo sitio.

Aquel perfil puntualizó que esta era una muestra de lo “patán” que era el exfutbolista con la gente, teniendo en cuenta que, supuestamente, le estaban mostrando los boletos que correspondían al lugar donde él estaba sentado. En el clip Piqué manoteó y se dio vuelta, ignorando lo que los demás asistentes le estaban diciendo.

“Gracias, Clara Chía, por quitarle este cerdo de encima a Shakira. Bien, lo dijo en la sesión: ‘Pero trabaja el cerebro, un poquito también’”, escribió la cuenta, recordando la canción de Shakira con Bizarrap.

Gracias clara chia por quitarle este cerdo de encima a Shakira. Bien lo dijo en la session “Pero trabaja el cerebro un poquito también” pic.twitter.com/peTUMQsc7U — carladirty (@carla_dirty) March 8, 2023

Ante lo mencionado, el portal La Nueva España relató cómo, supuestamente, habría ocurrido todo en aquel sitio, teniendo en cuenta las imágenes que corrieron por las plataformas digitales. De Jong habría pedido el favor a su colega que le cediera el puesto para sentarse con la mujer, pero el español decidió no aceptar esta petición.

“Ocurrió en el estadio Johan Cruyff de la ciudad deportiva del Barcelona. Ambos coincidieron en la grada, y el jugador holandés iba acompañado de su pareja, Mikky Kiemeney”, escribió.

“Piqué, airadamente y con malas formas, se niega a ceder la butaca para que De Jong y su pareja puedan sentarse juntos”, agregó el diario, comentando cómo pasó todo.

No obstante, una cuenta de fanáticos se pronunció al respecto y afirmó que se trataría de un clip de 2019, el cual reflejaba una discusión de Piqué con un fotógrafo, quien le pedía que no se sentara en ese lugar porque no se podía. El empresario se incomodó y decidió hacer caso omiso, conservando su puesto por la visibilidad que tenía.

“No sé por qué está circulando esto del año 2019, pero viendo el video completo, está más que claro que todo el asunto fue por las fotografías que quería tomar el fotógrafo. La novia de Frenkie nunca quiso el asiento de Piqué”, escribió en el post el perfil ClaGerFans.

No sé por qué anda circulando esto del año 2019, pero viendo el video completo, está más que claro que todo el asunto fue por las fotografías que quería tomar el fotógrafo, la novia de Frenkie nunca quiso el asiento de Gerard Piqué pic.twitter.com/cNLeZanDOZ — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 9, 2023

Es importante recordar que Piqué ya fue criticado en el pasado por el tipo de reacciones y comportamientos que tuvo con otras personas, tal y como es el caso de un periodista de Europa Press y el paparazi Jordi Martin. En la primera situación se burló en la cara del reportero por las preguntas que le estaba haciendo sobre Clara Chía.

De igual forma, en el segundo caso sí se trató de gestos groseros en contra del comunicador de El gordo y la flaca, al punto de, supuestamente, acelerar la camioneta y por poco arrollar al español. Jordi Martin ya se refirió al tema, arremetiendo contra el exfutbolista por su personalidad y la forma de actuar.

En una charla con un medio, el también fotógrafo expresó su pensamiento sobre Piqué y los daños que le generó a Shakira, centrándose en lo “déspota y racista” que podía llegar a ser con los demás.

“Piqué es un inmaduro, es un tipo que habla mal a la gente, que te mira por encima del hombro, es un prepotente, a mí siempre me ha caído mal, muy chulo y grosero. Yo pensaba: ‘Pobrecita, no se da cuenta de lo que tiene al lado’. Pero como estaba tan enamorada, ¿quién era yo para decirle a Shakira que su marido hacía esto?”, mencionó el paparazzi en conversación con Shirley Radio.