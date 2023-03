‘Tiktoker’ acusa a Gerard Piqué de hacerle ‘propuesta indecente’ en una discoteca de Barcelona; “seguía casado con Shakira”

TikTok es una red social que ha logrado cautivar a una gran cantidad de público joven que consume, de forma masiva, videos de diferentes temáticas y creador por personas de todas las edades.

Sin embargo, en los últimos días se ha viralizado una anécdota de una ‘tiktoker’, identificada bajo el nombre de Federica (@byfederica), donde cuenta que el exfutbolista de FC Barcelona, Gerard Piqué, le hizo una ‘propuesta indecente’ en 2019, cuando ella y otra mujer, amiga de la joven, se encontraban en la conocida la discoteca Otto Zutz de Barcelona.

Gerard Piqué es empresario, dueño de Kosmos - Foto: Getty Images

La historia se desató tras conocerse el ‘storytime’ de la usuaria identificada como Cristina Duzzi (@cristinuzzi) contando el supuesto episodio que había ocurrido al catalán y a su hermana.

Primero, la historia de Cristina inició así: “De cuando Piqué le propuso un trío a mi hermana, sí Piqué, el de Shakira”. De acuerdo con sus declaraciones, su “hermana menor” vivía para ese momento en la ciudad española de Barcelona y una noche decidió salir en compañía de sus amigos, entre hombres y mujeres, a una discoteca.

Cabe destacar que, antes de iniciar su historia, la joven señala que los hechos ocurrieron cuando claramente por el año, Piqué “seguía casado con Shakira”.

El exfutbolista, al parecer, habría hecho indecente propuesta. - Foto: Fotograma, 0:07, Pique Builds Dream 5-A-Side Using Footballers In His Contacts - YouTube John Nellis

“Fueron un miércoles, un día súper random (...) Se acerca el de seguridad de Piqué, o sea su guardaespaldas y le dice que Piqué quiere unir las mesas y si están dispuestas de como que unir los 2 vip y, sabes, seguir pasando la noche”, narró la ‘tiktoker’ en su cuenta personal.

La joven continuó con su relató y reveló algo que llamó la atención de los usuarios; según Duzzi, para ese momento su supuesta hermana tenía tan solo 19 años. Minutos después del primer acercamiento con el guardaespaldas, este mismo hombre se acerca y le dice: “bueno, que Piqué está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos, y ella es como que no, nosotras solamente queremos una foto con él”, agrega la joven que hace parte de la comunidad de TikTok.

Gerard Piqué, un exfutbolista con el futuro asegurado. - Foto: Europa Press via Getty Images

“Él se molestó mucho y le dijo no, no es ninguna foto y tal (...) Mi hermana tenía 19 años, y ya Piqué es un viejo o sea, un trentipicón, o sea, no es viejo, y o sea proponiéndole eso a puras niñitas y que un trío, para que ustedes vean cómo son los hombres”, manifestó la Duzzi, mientras suena el ritmo de la exitosa canción de Karol G y Shakira, ‘TQG’.

Pues bien, recientemente y justo después de varias horas de haberse publicado la primera historia, la joven Federica contó ser la supuesta implicada de la historia contada por Cristina Duzzi. En un video relató un ‘storytime’ de “cuando Piqué me propuso un trío cuando yo apenas tenía 18 años”.

'Tiktoker' hace serias acusaciones. - Foto: Captura de video/TikTok @byfederika

La historia inicia, narrando que todo ocurrió en el 2019 (misma fecha señalada por Duzzi), “recién mudada a Barcelona... Nosotros entramos a la discoteca normal, teníamos un VIP, y el grupo de Piqué estaba en otra mesa, en otro VIP como más cerrado que es para famosos (...) Nos llega un seguridad y les tengo que preguntar, porque Piqué está preguntando si puede mover la mesa aquí con ustedes”.

”Que vengan, no hay ningún problema”, dijo la ‘tiktoker’, pero a su vez, ‘Federika’ manifiesta que una vez unieron las mesas, el exjugador que se encontraba en compañía de “su hermano y unos amigos, ninguno futbolista”, según la joven, al negarse a tomarse una foto con ella, le propone “sacarse la foto en el after”, es decir y según la versión de ‘Federika’, se trataba de continuar la fiesta en una de las casas de Piqué “donde se arman unas fiestas superbuenas”.

Piqué enfrenta cargos por falta de respeto y desobediencia leve a la autoridad. - Foto: AP

“Después él se me acerca y me dice como que mira, y ahí me hace la propuesta, no te gustaría que hiciéramos un trío con tu amiga (...) Fue un trauma total”, dijo la joven, por lo que decide, junto con sus acompañantes, retirarse el sitio.

Tras conocerse los relatos de ambas mujeres, varios usuarios de la red social de video, manifestaron que existen varios ‘cabos sueltos’. Primero, el cambio de edad que se muestra en las grabaciones, ya que en uno, señala los 19 años y en el otro manifiesta tener 18. La otra afirmación que no concuerda tiene que ver con que la propuesta, en el primer video, la realiza el guardaespaldas, mientras que en el reciente video, la propuesta la hace el mismo Piqué.

Lo cierto es que tras viralizarse ambas historias, las jóvenes optan por eliminar los contenidos de sus redes sociales, dejando una polémica desatada pero sin ningún registro.