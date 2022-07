‘Pistolita’, en medio de las lágrimas, recordó a Darío Gómez: “Lo llevaré siempre en mi corazón”

Este jueves 28 de julio, en las instalaciones del coliseo de voleibol Yesid Santos, en la unidad deportiva Atanasio Girardot, a lo largo del día se han realizado las honras fúnebres del cantante de música popular Darío Gómez, quien falleció el pasado martes.

Uno de los asistentes fue Aníbal Ramírez, conocido como ‘Pistolita’, el guitarrista de requinto del grupo Los Legendarios y quien más años llevaba al lado de Darío Gómez.

Ramírez, quien está a punto de cumplir 88 años de edad, dijo que trabajó de la mano del ‘Rey del Despecho’ durante 38 años, siendo en un coliseo su primera presentación juntos.

“Antes de la presentación, como siempre, rezamos una oración y nos encomendamos a Dios para que todo saliera bien y así fue”, aseguró.

Mientras hablaba de Darío Gómez, ‘Pistolita’ no pudo contener el llanto cuando recordó las palabras de la hija menor del cantante, Catalina, pues le trajo recuerdos de sus anécdotas en presentaciones y viajes.

“Es una muchacha muy especial con nosotros, porque siempre coordinaba todos los viajes y de las presentaciones. Entonces ella nos hizo evocar esos tiempos y nos puso a llorar a todos”, contó.

Puntualizó que vivirá eternamente agradecido con Gómez, pues “él me tenía un cariño muy especial a mí y con el respeto de mis compañeros, él siempre me hacía sobresalir en la tarima, me decía que yo era el mejor, que era una buena persona. Eso no lo puedo olvidar y lo llevaré siempre en mi corazón”.

Resaltó que en sus futuras presentaciones siempre estará presente y explicó que se enteró de la noticia cuando estaba en su casa con su hija, mientras veían unos videos de hace unos meses en su apartamento. Cuando terminaron de verlos, lo llamaron a contarle del suceso, “no podía creerlo”.

Las emotivas palabras de su exesposa

Entre tantas despedidas al maestro resaltaron las palabras de Olga Lucía Arcila, quien fue su esposa durante 35 años y mánager hasta el día de su muerte. Ella expresó con fervor el amor que sentía por él y lo importante que fue tenerlo en su vida.

“A todos, lo único que tengo que decir es que todo mi ser está desgarrado, así lo llevo hoy. No tengo palabras. Dios me prestó un hombre maravilloso, como amigo, como compañero”, dijo entre lágrimas.

“Me convertí en compañera de trabajo sin darme cuenta, pero lo hicimos a pulso con todas las cosas que tuvimos que sobrepasar. Hasta hoy y hasta la tumba, te cumpliré Darío Gómez, con tu palabra, con tu honestidad, con tu transparencia, con tu amor; no solamente para nosotros, sino para el mundo entero”, añadió.

La fuerza en sus palabras generó una emoción en el público que solo se pudo expresar a través de aplausos.

Posteriormente, agradeció a todos los que pusieron su granito de arena en la carrera musical del cantante, haciendo énfasis en sus fieles seguidores que lo acompañaron hasta el día de su muerte.

“Dios les pague a todos ustedes (...) A este público maravilloso que lo quiso en vida. Dios les pague, eso no tiene nombre, lo hicieron feliz en vida. Hoy me queda el alma desgarrada, seguir escuchando y verlos seguir cantando las canciones de un gran compositor como lo fue Darío Gómez, el ‘Rey del Despecho’”, dijo.