“Hasta hoy y hasta la tumba, Darío Gómez, te cumpliré con tu palabra”, las emotivas palabras de su exesposa

Los llantos y sollozos de familiares, amigos y seguidores del ‘Rey del Despecho’ invaden las instalaciones del coliseo de voleibol Yesid Santos, en la unidad deportiva Atanasio Girardot, donde a lo largo del día se han realizado las honras fúnebres del cantante de música popular.

Entre tantas despedidas al Maestro, resaltaron las palabras de Olga Lucía Arcila, quien fue su esposa durante 35 años y manager hasta el día de su muerte. Ella expresó con fervor el amor que sentía por él y lo importante que fue tenerlo en su vida.

“A todos, lo único que tengo que decir es que todo mi ser está desgarrado, así lo llevo hoy. No tengo palabras. Dios me prestó un hombre maravilloso, como amigo, como compañero”, dijo entre lágrimas.

“Me convertí en compañera de trabajo sin darme cuenta, pero lo hicimos a pulso con todas las cosas que tuvimos que sobrepasar. Hasta hoy y hasta la tumba, te cumpliré Darío Gómez, con tu palabra, con tu honestidad, con tu transparencia, con tu amor; no solamente para nosotros, sino para el mundo entero”, añadió. La fuerza en sus palabras generó una emoción en el público que solo se pudo expresar a través de aplausos.

Posteriormente, agradeció a todos los que pusieron su granito de arena en la carrera musical del cantante, haciendo énfasis en sus fieles seguidores que lo acompañaron hasta el día de su muerte. “Dios les pague a todos ustedes. (...) A este público maravilloso que lo quiso en vida. Dios les pague, eso no tiene nombre, lo hicieron feliz en vida. Hoy me queda el alma desgarrada, seguir escuchando y verlos seguir cantando las canciones de un gran compositor como lo fue Darío Gómez, el ‘Rey del Despecho’”.

Una mujer de hierro

Por su parte, Catalina Gómez, hija del cantante de música popular, manifestó la importancia y gran influencia que tuvo su madre sobre la carrera y la vida de Darío Gómez.

“Así como lo dije anteriormente esta mañana: ‘la macha’, ‘la manager’, ‘la amiga’, la compañera fiel que siempre lo seguía, que el sí o el no, no dependía de él muchas veces, sino que todo se lo teníamos que preguntar a ella y eso no va a cambiar. Dios sabe cómo hace sus cosas, porque yo no sé qué hubiéramos sido con mi papá, sufriendo una ausencia de mi madre, él no la hubiera aguantado”, señaló.

Olga Arcila fue bautizada como ‘Mujer de Hierro’, por su fortaleza y templanza, “es de hierro, pero su alma también llora, su corazón también late de dolor, porque se fue no solo su compañero, se está yendo ese ser, ese amigo, que nos dio todo en vida”, expresó Catalina.

Catalina Gómez terminó sus palabras en medio de lágrimas, al recordar cómo era su padre: “El abuelo, el papá, el esposo más alcahueta del mundo, la persona más bondadosa que le daba a todo el mundo de comer. Teniendo o no teniendo la buscaba, y cuando la tenía toda gracias a Dios, prefería dar más de lo que él tenía, y eso era la bondad de mi padre”.

La canción que la hija de Darío Gómez le dedicó a su padre durante sus honras fúnebres

La hija del ‘Rey del Despecho’, Catalina Gómez, interpretó una canción para su padre que arrancó lágrimas de los asistentes en el lugar.

Al lado del féretro, tras pronunciar algunas palabras, le dedicó la canción Confieso, de la cantautora puertorriqueña Kany García, y lo hizo en medio de un dolor que les expresó a quienes se encontraban en ese momento en el lugar establecido para las honras fúnebres.

Y lo hizo pese a que dijo estar afectada de la garganta: “No es una canción de mi padre, pero tiene una historia muy bonita porque hace muy poco la conocí, es de Kanny García y me llegó al alma y ahora entiendo el porqué”, dijo.