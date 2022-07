El Charrito Negro dice cuál es la canción que más le recuerda a Darío Gómez

El fallecimiento del ‘Rey del Despecho’ llenó de nostalgia el corazón de los colombianos. Darío Gómez, de 71 años, fue conocido por grandes éxitos como Nadie es eterno, Daniela, Sobreviviré y muchos otros. Los versos conmovedores del artista acompañaron rupturas amorosas, pérdidas familiares y hasta fiestas clandestinas.

“Fuiste y seguirás siendo el ‘Rey del Despecho’. Gracias, maestro, por haber sido nuestra inspiración y por haber liderado esta tripleta por tantos años. Descansa en paz, maestro. Tu legado siempre quedará en nuestros corazones”, mencionó el Charrito Negro, cantante y compositor de música popular.

Charrito fue más que un colega para el rey y juntos compartieron tarima durante su trayectoria artística. “Mi corazón hoy abraza tu memoria, compañero del alma. Al rey Darío Gómez todo mi cariño, respeto y admiración. Paz en tu tumba, rey”, escribió el vallecaucano.

“Darío Gómez cogió la música popular y la vistió de elegancia, por eso la música llegó a los estratos más elegantes”, ”nos enseño a cobrar”, dijo el Charrito Negro. “Cuando cantábamos la tripleta, él cogía el micrófono y se iba, no compartía”, comenta con gracia y melancolía el artista de música popular.

Otros aristas se sumaron en emotivos mensajes para Darío Gómez. Arelys Henao escribió en su cuenta de Twitter: “Tantos momentos que hoy pasan por mi mente que parece increíble su partida @elreydeldespecho gracias por tanto, mi maestro”.

No solamente cantantes se pronunciaron para despedirse del rey. Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Hoy decimos adiós al ‘Rey del Despecho’, a un destacado antioqueño que nació en San Jerónimo y se convirtió en referente mundial de la música popular. Paz en la tumba de Darío Gómez y solidaridad con sus familiares. Su recuerdo seguirá vivo por siempre en nuestros corazones”.

Mientras tanto, su fanaticada se dispuso a seguirlo desde que salió del hospital hasta el lugar de velación en Medellín. Durante el trayecto del carro fúnebre algunos seguidores del cantante acompañaron el recorrido mientras bañaban el carro en cerveza.

Algunos cibernautas se manifestaron con mensajes conmovedores: “Te queremos por siempre, Darío Gómez, nuestro ídolo nunca morirá”. “Darío Gómez, Luis Alberto Posada y el Charrito Negro son los pioneros, los más grandes de la música popular, verdaderos artistas; los demás que sigan el buen ejemplo de estos grandes maestros y aprendan de ellos a ser humildes”.

A la ceremonia de despedida se sumó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ya había presentado un mensaje de tristeza por la muerte del Darío Gómez “Noche triste con Darío Gómez ya llegando al cielo. Sus canciones y su personalidad quedan alojadas en el corazón de millones. Gracias, maestro Darío”, dijo el exmandatario. Las autoridades mencionaron que para las personas que quieran asistir al sepelio no podrán ingresar si están en estado de embriaguez.

“Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder. Después, te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver”, declama Darío Gómez en una de sus canciones más conocidas.

El ‘Rey del Despecho’ grabó la canción en los años 90. Luego de varios años sin ir a su pueblo natal, San Jerónimo, Antioquia. Allí se reencontró con su amigo Luis Ernesto, con quien compartió y se inspiró para escribir la canción, según las ruedas de prensa.