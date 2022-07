“Culpó a una pastilla, pero ya estaba infartado”: así fueron los últimos instantes con vida de Darío Gómez

Darío Gómez, considerado como uno de los artistas más grandes de la música popular colombiana, falleció este martes 26 de julio en la Clínica Las Américas de Medellín. El icónico cantante tenía 71 años de edad.

Mediante un comunicado de prensa, el centro médico confirmó el deceso del antioqueño después de que fue ingresado de emergencia a la sala de reanimación, donde murió exactamente a las 7:31 p.m.

“La Clínica Las Américas se permite informar que el día de hoy, 26 de julio de 2022, ingresó al servicio de emergencias el señor Darío de Jesús Gómez Zapata en estado de inconsciencia. El paciente ingreso sin signos vitales”, precisó la clínica.

A raíz de esta lamentable noticia, algunas personalidades de la farándula nacional lamentaron el deceso del reconocido cantante y le enviaron varios mensajes de despedida. Uno de los más afectados fue Alexis Escobar, amigo cercano del ‘Rey del Despecho’.

“De esas pérdidas que se sienten en el corazón. No me queda más que agradecerle por inspirarme a ser lo que hoy soy. Me brindó su apoyo moral y fue cómo un padrino musical. Un padre, así lo sentí siempre. Gracias maestro por todo lo que me enseñaste”, manifestó el artista en Instagram.

El joven, de igual manera, relató en el programa televisivo Lo sé todo (Canal Uno) cómo fueron los últimos instantes de vida del intérprete colombiano. Asimismo, manifestó que lucía completamente saludable.

De acuerdo con el testimonio de Escobar, el músico antioqueño empezó a sentirse mal en las horas de la tarde. Sin embargo, indicó que este le echó la culpa inicialmente a un medicamento que se había tomado.

“Antier él estaba pleno, estaba tranquilo. Empezó a sentir mareo en la tarde, pero le metió la culpa a una pastilla que se había tomado por la mañana para la azúcar. Ese malestar, aparentemente, ya era parte del infarto”, manifestó el cantante.

Luego, agregó: “Ya cuando lo llevaron a la clínica a las seis de la tarde, lo intentaron reanimar y trataron de intubarlo, pero ya era tarde y se confirmó su deceso. Lo bonito es que murió sin dolor”.

Alexis Escobar señaló finalmente en el programa de chismes que siempre se sintió parte de la familia de Darío Gómez y puntualizó que todavía le parece increíble que el antioqueño haya muerto.

¿De qué murió Darío Gómez?

La sorpresiva partida del icónico artista deja un luto profundo en Colombia. El llamado ‘Rey del Despecho’, que acompañó con sus melodías a millones de ciudadanos en sus momentos más tristes, murió antes de que anunciara su retiro de los escenarios.

La Clínica Las Américas de Medellín informó que la principal causa del fallecimiento de Darío Gómez fue un “colapso súbito” que sufrió en su lugar de residencia.

“El paciente ingreso sin signos vitales luego de haber sufrido colapso súbito en su hogar. Fue llevado a la sala de reanimación en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar, sin que dieran resultados, y finalmente se declaró su muerte”, concluyó el centro asistencial.