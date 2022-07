“Se nos fue el papá de los pollitos”: emotiva despedida de Yeison Jiménez a Darío Gómez

Darío Gómez, el ‘Rey del Despecho’, falleció el pasado 26 de julio, a sus 71 años. Su partida enlutó a millones de colombianos que crecieron escuchando su música, así mismo, dejó un gran vacío entre otros exponentes del género.

Varios artistas de música popular han manifestado el dolor que les produjo el fallecimiento de Darío Gómez. Entre lágrimas, música y buenos recuerdos, homenajearon al hombre que impulsó el género no solo en Colombia, sino en varios países del mundo.

Por medio de su cuenta de Twitter, el cantante Yeison Jiménez compartió un emotivo mensaje en honor al ‘Rey del Despecho’, una persona por quien siente total admiración. De hecho, tuvo la oportunidad de grabar junto a él en el remix de la canción ‘Guaro’, que incluyó voces de exponentes como Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Jessi Uribe, Jhon Álex Castaño, El Charrito Negro, entre otros.

“Definitivamente, es imposible negar la tristeza que se siente de saber que perdimos a nuestro pionero, la persona que creó este género, al hombre con mayores éxitos en la música popular hasta ahora, a un gran compositor, a un gran ser humano”, dijo Yeison Jiménez en la introducción de su mensaje.

El artista, además, contó que para el momento en que grabó el video estaba celebrando su cumpleaños, pues la fecha conoció con la repentina partida de Darío Gómez.

“Estoy en mi cumpleaños y es un tema muy complicado porque como que siente uno que le está faltando algo. Jamás pensé estar grabando este video, pero lo único que les puedo decir es que hoy se nos fue el papá de los pollitos, el ‘Rey del Despecho’ Darío Gómez”, expresó el artista.

“Creo que nunca jamás volverá a nacer alguien que cuando no existía ningún tipo de tecnología se hizo el hombre más grande de un género en toda el habla hispana. Paz en la tumba de Darío Gómez”, concluyó.

“Tengo el corazón arrugado”: Galy Galiano, tras la muerte de Darío Gómez

La muerte del ‘Rey del Despecho’ ha dejado trastocadas las emociones de muchos de sus colegas y seguidores que sienten la partida del ícono de la música popular, entre ellos, Galy Galiano, otro representante de este género que ha acompañado a algunos en sus tusas.

Con un emotivo mensaje, el intérprete de ‘Me bebí tu recuerdo’ despidió a su colega y amigo.

“Nada es más cierto que decir: ‘Nadie es eterno’. Yo complementaría, ‘ni en la tierra ni debajo de ella’. Afortunadamente, compadre Darío, como también lo expusimos en nuestras canciones por el amor a nuestro Padre celestial, seremos eternos en la dimensión de su gloria. Te extrañaremos por siempre y jamás se apagará tu voz. Recordaré las innumerables ocasiones que unimos nuestras voces en conciertos para cantarle a nuestro público. Paz en tu tumba, amigo”.

El post también fue publicado en sus stories de la misma red social, acompañado una de las canciones que más se ha coreada generación tras generación: ‘Nadie es eterno’.

Sus fans también enviaron mensajes en honor a Darío Gómez en la sección de comentarios. “Mis más sentidas condolencias para toda la familia y a los artistas de este género del despecho. Sr Darío Gómez, Dios reciba su alma en su santo reino. Gracias por ese gran legado que nos deja expresado en sus canciones”, escribió un usuario de Instagram.

Al ser una muerte repentina del intérprete de’Sobreviviré', los seguidores de Galy Galiano no dudaron en preocuparse por su salud.

“Gali por favor cuida tu salud, haz ejercicio, come bien, ve al médico, no tomes y no pases rabias, que a ti te necesitamos mil años más y con tanta pérdida no podríamos”, escribió una internauta.