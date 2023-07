Por cumplir peligroso reto, el comediante Iván Marín casi queda ciego de uno de sus ojos

“Se me paralizó la boca casi que por completo, empecé a llorar, pero las lágrimas no paraban de lo fuerte que estaba eso… Como yo no había comido nada como tal, empecé a vomitar, pero no había nada qué expulsar… Al principio, los dos ojos se me pusieron rojos, al segundo día estaba rojo solo el izquierdo. Y lo primero que pensé fue que al día siguiente estaría bien”, relató el también protagonista de la película ¿Usted no sabe quién soy yo?.