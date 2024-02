¿Por qué al exministro Alejandro Gaviria no le gusta verse mucho al espejo? Esta es su confesión

El exministro de Educación, del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, sostuvo una conversación muy profunda y sincera con el escritor y periodista Ricardo Silva en su pódcast Tercera Vuelta de El Locutorio, en el que hizo relevantes confesiones sobre su vida, sin ahondar en la política. Gaviria mostró otro tipo de faceta de quien ha sido uno de los personajes públicos más reconocidos de la vida política del país.

Gaviria, quien también fue ministro de Salud en la Administración de Juan Manuel Santos y uno de los más grandes críticos de la reforma a la salud que propone Petro, se abrió en una charla con Silva en la que habló de la vida, la muerte, la salud, sus gustos y la vejez.

Con Silva compartió sus más profundas reflexiones de lo que ha sido su vida y uno de los episodios que más lo marcó: el agresivo cáncer que le detectaron en 2017 y que le daba pocas posibilidades de vida afectando el sistema linfático, pero que afortunadamente pudo superar tras varias sesiones de quimioterapia.

“Lo acepto con resignación. No me gusta mucho mirarme al espejo ni cosas de esas para no caer en cuenta, pero es difícil de alguna manera también, no es parte de la vida rehuir al espejo”, dijo el exministro. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“No caer en la hipocondría”

En el diálogo con el periodista comentó que tras superar el cáncer siguió con su vida política y académica, pero ese episodio representó un antes y un después del que hasta hoy siguen los efectos.

El exministro, que hoy tiene 57 años, detalló que todo lo que sea relacionado con temas de salud para él son una preocupación luego de haber tenido una enfermedad tan grave: “He aprendido a lidiar con eso de manera un poco más racional para no caer en la hipocondría permanente”.

Durante la conversación con Silva, en el pódcast hay un espacio en el que hablan sobre las pistas del envejecimiento y él mismo aseguró que la mayor evidencia de que los años van pasando es sentarse a mirar los álbumes de fotos, el registro de la vida. | Foto: Guillermo Torres

Gaviria manifestó que, luego de enfrentar el cáncer en una batalla que le significó inmiscuirse con la enfermedad, en 2021, si bien quería tener una vida en paz y sin tanto estrés, la vida lo impulsó a lanzarse como candidato a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2022, en las que resultó elegido Petro, quien luego lo llamó a hacer parte de su Gobierno en la cartera de Educación.

Tan pronto le diagnosticaron cáncer, el exministro escribió una sentida carta en la que manifestó: “Ahora recuerdo la pregunta de Christopher Hitchens, “¿por qué yo?”. También recuerdo su respuesta, “¿por qué no?”.

“No me gusta mucho mirarme al espejo”

Durante la conversación con Silva, en el pódcast hay un espacio en el que hablan sobre las pistas del envejecimiento y él mismo aseguró que la mayor evidencia de que los años van pasando es sentarse a mirar los álbumes de fotos, el registro de la vida.

“Esos álbumes se convierten en películas del envejecimiento”, comentó el que fue también exrector de Los Andes.

"Conversamos esta vez sobre las señales del envejecimiento y la vida que pasa (o va pasando) rauda, bullosa e indiferente", dijo Gaviria en su cuenta de X,

Ricardo Silva aprovechó también para sincerarse y dijo que cada vez que ve sus fotografías cuando estaba joven no es que sean muy buenas, además de que nunca se ha sentido cómodo con el espejo, las instantáneas o cosas por el estilo.

“Entonces, me sorprende mucho ver fotos viejas, porque no sé en qué momento me pareció bien ponerse esas gafas, esa ropa tan fea, todo me parece mal decidido”, señaló.

Y la confesión más relevante de Gavia vino con relación a la vejez y su aceptación: “Lo acepto con resignación. No me gusta mucho mirarme al espejo ni cosas de esas para no caer en cuenta, pero es difícil de alguna manera también, no es parte de la vida rehuir al espejo”.

Ni fiestas, ni ruidos estruendosos

Otra de las cosas en las que coincidieron fue con el tema de los ruidos fuertes, pues hace parte de ese proceso de adultez. Ya no lo soportan.

Invito a escuchar un nuevo episodio de Tercera vuelta.



Conversamos esta vez sobre las señales del envejecimiento y la vida que pasa (o va pasando) rauda, bullosa e indiferente.https://t.co/wBprvgea5s — Alejandro Gaviria (@agaviriau) February 17, 2024

Tanto el escritor como el político ya no disfrutan de una fiesta bulliciosa o una parranda en una chiva rumbera con la edad que tienen. Prefieren los espacios silenciosos y la tranquilidad.

Si hay algo que odia Gaviria y según él es el peor invento es la música en los restaurantes: “Qué psicólogo perverso en este hijueputa mundo le dio por inventarse esa vaina”, comentó entre risas.