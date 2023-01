¿Por qué Computrabajo fue tendencia? Finca raíz, vasectomía y que asista a terapia, entre los requisitos de una joven para salir con un hombre

Quienes ingresaron a Twitter en Colombia este 5 de enero, probablemente se dieron cuenta que una de las tendencias fue el término Computrabajo, pero no por la disponibilidad de ofertas masivas, contrario a lo que se podría llegar a creer, sino por los requisitos de una joven tiktoker a quien desee salir con ella pensando en una relación sentimental. Algunos usuarios relacionaron sus requisitos con los exigidos en el currículum por algunas compañías.

En TikTok, la joven identificada con el usuario salpiccon2.0, que suma más de 123.000 seguidores, suele hablar de parejas, y en las últimas horas dedicó poco más de dos minutos en un video a responder lo mínimo que espera de un hombre. Sus palabras, sin embargo, asombraron a muchos, pues la consideraron demasiado exigente. De ahí el apodo que le pusieron: Computrabajo.

“Tengo 23 años y para mí lo mínimo es: que sea profesional, no me sirven técnicos o tecnólogos. Segundo: tiene que hablar, o por lo menos entender, un segundo idioma. Tercero: debe tener, por lo menos, un vehículo, preferiría moto, porque me encantan las motos, pero los carros no me molestan. Eso de vamos en Uber o nos vemos en la estación de TransMIlenio, no”, comentó la joven.

Pero los requisitos no se detuvieron ahí. La tiktoker no podría salir con alguien que aún viva con sus padres o que no tenga pasaporte para viajar fuera del país.

En su enumeración, siguió: “Cuarto: que tenga finca raíz o que esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa. Y si la situación es que aún está pagando su cuota inicial, es decir, que no vive en el predio que compró, o sea, que está de arriendo, no puede vivir con los papás. Tiene que ser independiente”.

“Quinto: debe tener pasaporte y visa, por lo menos visa a los Estados Unidos. Sexto: tiene que ganar igual o más de lo que yo gano en este momento. Séptimo: que no tenga hijos y que no tenga pensado tener, preferiblemente que tenga hecha la vasectomía o en planes de hacérsela”, agregó.

Los requisitos como pareja

Aunque algunos usuarios pensaron que la productora de contenido se detendría ahí, no lo hizo. Según ella, lo expuesto eran los requisitos personales que debería cumplir su enamorado. Distintos son los que debe tener como pareja.

“Esto que les acabo de mencionar, en cuestión del susodicho como persona. Ahora, los mínimos en el susodicho para mí como pareja: debe patrocinar, planear o invitarme a por lo menos tres citas. Debe estar dispuesto o abierto a asistir a terapia como individuo y en dado caso asistir a terapia de pareja conmigo”, afirmó.

Estado de su postulación: EN PROCESO



Aún no ha quedado seleccionado, solo verifica lo que muestra en su currículum 😂#computrabajo https://t.co/fZbYwg9N1X — CARLOS DIAZ (@diaz_carlos06) January 5, 2023

La joven además se refirió a la convivencia, tocando puntos claves como la comida y el aseo. Para ella, por ejemplo, es clave que su pretendiente sepa lavar la ropa.

“Debe lavar los platos, yo no lavo platos, y estar de acuerdo con comer a domicilio, no necesariamente comidas rápidas, pero sí algún emprendimiento que nos traiga las comidas de lunes a viernes, porque yo no cocino. Debe saber lavar la ropa, porque además no tengo ni la menor idea de cómo no mezclar la ropa para que no se dañe”.

Yo disque voy a ver porque es tendencia Computrabajo y me encuentro con esto 🤣🤣🤣 en los estándares de mi mamita que ya no está, esta chica no cumple lo mínimo que realmente es lo básico... Cocinar, lavar la ropa, lavar la loza... https://t.co/WhPJEbMNoJ — Zai Trabajadora Social (@magarctica) January 5, 2023

Para concluir el video, debatido en Twitter por los cibernautas, afirmó que lista continúa, aunque puede resumirla en una frase. “Y acá nos podríamos quedar, porque esta lista de estándares es mucho más larga. Con esto te quiero responder tu pregunta en dos frentes. ¿Cómo saber qué es lo mínimo? Lo mínimo es lo que tú como individuo ya te das. Lo que pido como requisito es lo que ya lo tengo”.