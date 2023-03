Presentadoras rompieron en llanto al despedir a compañera de programa de RCN; le dijeron adiós por todo lo alto

Mañana express se convirtió en uno de los formatos más recientes del Canal RCN, luego de la salida del aire de El desayuno. Este espacio reunió a varios periodistas y presentadores para tocar todo tipo de temáticas, logrando conectar con los espectadores y curiosos de las mañanas.

Sin embargo, pese al buen ánimo y acogida que tuvo, las miradas de los televidentes se posaron en un momento bastante triste y emotivo que se vivió en el set. Los integrantes del proyecto anunciaron la salida de una de sus compañeras, la cual partía por motivos de peso.

Presentadores de Mañana express. - Foto: Instagram @mañana_expressoficial

Según quedó registrado, Yalena Jácome dio la nostálgica noticia de su retiro del programa, debido a una decisión importante que tomó en su vida personal. La presentadora de Mañana express reveló que se irá del país, debido a que se marchará a Washington por una oportunidad que le salió a su familia, despidiéndose por segunda vez del Canal RCN.

“Traté de aguantarme todo el programa y me voy porque sale una oportunidad familiar para irnos fuera del país. Lo que quiero decir es que mis grandes amigos, los que llevo en el corazón, siempre los he hecho en el trabajo, yo me voy y me despido de los compañeros de trabajo, pero me llevo amigos en el set, del máster y todos los periodistas”, dijo con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada.

“Me da mucha tristeza y agradezco infinitamente a los televidentes y a mis compañeros, que me los llevo en el corazón”, agregó, donde puntualizó en el cariño que les tomó a los seguidores del proyecto y a sus compañeros de set, quienes hicieron que esta experiencia fuera distinta.

La presentadora se despidió del programa matutino. - Foto: Instagram @mañana_expressoficial

No obstante, las cámaras enfocaron a Sandra Bohórquez y Ana Karina Soto, quienes estaban conmovidas y llorando al ver que ese sería el último día de su colega en el proyecto. La primera en tomar la palabra fue Bohórquez, quien se secó los ojos y aseguró que siempre la llevaría en el corazón sin importar los lugares en los que estuvieran.

“Yo no soy capaz de decirle nada a Yalena. Ya todo lo sabe. Sabes que tienes una amiga con la que vas a contar siempre. El vacío que vas a dejar aquí (señaló el pecho) es grande, pero el amor siempre va a quedar igual”, dijo.

En cuanto a Ana Karina Soto, quien está en el formato desde el inicio, todo se centró en la emoción que sentía y la tristeza que la inundaba. Allí plasmó el cariño y admiración que sentía, asegurándole a Yalena Jácome que siempre estaría ahí para ella.

“Esto es muy difícil. Sabes lo mucho que te admiro, te quiero y te respeto. Sé que te tienes que ir por esta gran oportunidad para ti y tu familia, pero aquí siempre vamos a estar y cuentas siempre con nosotros. Fue un placer volver a trabajar contigo después de tantos años de habernos distanciado. Te admiro y te quiero muchísimo”, afirmó, bastante emocionada.

Las presentadoras no ocultaron su tristeza al despedir a su colega. - Foto: Instagram @mañana_expressoficial

De igual manera, la cuenta oficial de Instagram de Mañana express compartió la despedida de Jácome, señalando lo conmovidos y tristes que estaban todos por esta decisión que tomó la presentadora. En el texto se le agradeció y se le deseó lo mejor en el camino que emprendería con su familia en otro país.

“Hoy estamos con el corazón arrugado, pero sabemos que esta oportunidad, completamente nueva y emocionante para ti, será increíble. Todavía no podemos creer que tu vida cambiará drásticamente, pero sabemos que será una experiencia inolvidable. Buena suerte en tu nueva vida y por favor nunca nos olvides. ¡Las puertas del @canalrcn estarán abiertas para ti!”, escribió el perfil.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la ahora exintegrante del programa matutino respondió y agradeció por la oportunidad que le brindó el formato en su trayectoria, brindándole una vibra distinta y única al resto de cosas que realizó.

“Me voy absolutamente agradecida por haber tenido el placer y privilegio de estar en este programa que tantas risas me dio. Pasé feliz!! Y tengo mucho guayabo de irme. Los quiero muchísimo. Gracias por esas palabras”, escribió.

En otros contenidos se apreció a Ana Karina Soto y a sus compañeros despidiendo a Yalena Jácome por todo lo alto, disfrutando de una parranda vallenata y bastante decoración. La presentadora fue centro de un evento que se realizó en el restaurante de Mamá Luz y Orlando Liñán, poniéndole todo el sabor al encuentro.