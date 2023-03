Hijos de Shakira le habrían hecho advertencia a Gerard Piqué sobre Clara Chía; le pusieron los puntos claros

Shakira y Gerard Piqué quedaron como protagonistas de distintas noticias en los medios de comunicación internacionales, debido a los cambios que posiblemente atravesarán en los próximos días. La expareja tomó la decisión cortar comunicación, enfocándose únicamente en sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes quedaron en el centro de toda la separación.

La pareja concedió una entrevista a '60 Minutes' en 2020 y se sinceró sobre su relación, sin pensar que todo acabaría dos años después. - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

Con el pasar del tiempo, la prensa y los paparazzis se interesaron en conocer detalles del acuerdo que firmaron los famosos sobre la custodia y futuro de sus niños, al punto de indagar cómo se estaba manejando la repartición de espacios y fechas importantes. La cantante y el exfutbolista guardaron silencio, dejando a la vista los momentos en público que pasaron con los menores, donde los protegieron del acoso de los periodistas.

Sin embargo, recientemente, las miradas de más de uno se posaron en el evento de la Kings League que se llevó a cabo el domingo pasado, donde Gerard Piqué asistió con sus dos hijos. En aquel encuentro deportivo se captó la reacción de los menores, el regaño que les dio el empresario en público y la ausencia de Clara Chía en ese sitio, demostrando la poca cercanía con los niños.

La pareja protagonizó una serie de fotos en un evento deportivo. - Foto: Twitter @ClaGerFans

Ante el vacío de la joven que quedó evidenciado en los contenidos de las plataformas digitales, varios medios internacionales aprovecharon para referirse al respecto y recordar unas declaraciones que dio Jordi Martin sobre los hijos de Shakira. El reportero español concedió una entrevista, donde relató su experiencia siguiendo a la familia Piqué Mebarak y los secretos que conoció a lo largo del tiempo.

Según reseñó Terra y El Popular sobre las declaraciones que dio el paparazzi, en conversación con Shirley Radio, el español se sinceró y comentó un poco de la realidad de Milan y Sasha tras la ruptura de sus padres. El fotógrafo puntualizó en que los niños estuvieron muy afectados, por lo que se volcaron sobre su mamá para apoyarla.

“El día que sale la portada de la revista ‘Hola!’ Con Piqué y Clara Chía… me voy a la casa de Shakira y ella decide irse a un parque con sus hijos, sale abrazada con ellos, los niños medio llorando… se notó que los hijos lo pasaron mal. Creo, es opinión personal, pero a los menores les pasó como a mí y se volcaron más con la madre que con el padre”, mencionó el reportero en la entrevista.

Allí también aseguró que Milan y Sasha tenían relaciones distintas con el exfutbolista y la artista, ya que el catalán tenía gestos que no eran bien vistos por las personas. En estas declaraciones recordó cómo eran las recogidas que hacía el empresario en la casa de la barranquillera, explicando que no se bajaba del carro y no atendía a sus niños.

“Los niños están volcados con la madre. Aquí me critican mucho, pero yo les veo más felices con Shakira que con el papá… siempre están abrazados con ella, jugando y eso, pero con Piqué no los veo tan cariñosos. Piqué es un buen padre, pero hay cosas en las que ella es más humana”, afirmó.

El reportero ha mantenido una cruda relación con Piqué - Fotos: @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi - Foto: Instagram @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi

“Los nenes se montan en el coche y el sigue pegado al celular, Milan está sentado adelante como copiloto sin el cinturón y el empresario corriendo por todo Barcelona… eso no lo haría Shakira”, agregó en el video.

Por último, Jordi Martin soltó información, la cual basaría en pruebas, que revelaría la advertencia que le habrían hecho Milan y Sasha a Piqué con respecto a Clara Chía, ya que no estaban interesados en conocerla o convivir con ella.

La pareja estaría involucrada en rumores sobre la actitud de los hijos del exfutbolista con la joven de 23 años. - Foto: Instagram @3gerardpique - Captura de pantalla Europa Press

“Yo creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal y le han dicho a Shakira: ‘quédate tranquila que no queremos ni ver a Clara Chía’. También se lo han dicho a Piqué: ‘nosotros no queremos ver ni a Clara Chía, no queremos conocerla, no queremos que la traigas a la casa mientras estemos nosotros’”, concluyó.