Presentadores de ‘Buen Día, Colombia’ pasaron tremendo susto por truco con cuchillo; no salió como esperaban

Buen día, Colombia se ubicó como uno de los programas más queridos por los colombianos durante las mañanas, debido a los segmentos, actividades, entrevistas e invitados que tiene. Cada uno de los integrantes de la producción le pone su toque especial al matutino, contagiando de energía a los televidentes que disfrutan de los temas que se manejan a diario, tal y como es el caso de noticias, estilo de vida o entretenimiento.

Los presentadores de Buen día, Colombia - Foto: Instagram @buendiacolombia

En cada uno de los capítulos se logra disfrutar de diferentes actividades, concursos y dinámicas, donde los fieles seguidores de distintos sectores de la ciudad interactúan con los presentadores y la producción, ganando premios y sorpresas. No obstante, en algunos programas en vivo quedaron registradas situaciones inesperadas, las cuales generaron risa y nervios en los fanáticos.

Recientemente, Violeta Bergonzi y Ana Karina Soto, presentadoras de Buen día, Colombia, vivieron una experiencia bastante inesperada, debido a un show que ofrecieron unos invitados. Al set de grabación llegaron ‘Los Valentinos’, quienes en el pasado ya habían asistido al programa, para compartir una de sus rutinas y el truco que lograban realizar.

La presentadora vivió angustiante momento en Buen día, Colombia Foto: Instagram @violetabergonzi - Foto: Foto: Instagram @violetabergonzi

En la emisión del miércoles 26 de abril de 2023, los integrantes de la producción pasaron un fuerte susto luego de que esta actividad no resultara como esperaban. Las dos presentadoras participaron, llenas de nervios, para mostrar el talento de los invitados y así dejarlo todo registrado en cámara.

En primer lugar, Ana Karina Soto fue quien se ubicó en un ‘paredón’, donde el cirquero se encargó de lanzar diversos cuchillos para mostrar su precisión sin lastimarla. Esta dinámica salió bien, por lo que invitaron después a Violeta Bergonzi para que pasara al centro y fuera la protagonista del truco.

Sin embargo, en medio de la actividad, que tenía un aspecto medieval y antiguo, todo salió de control y resultó como menos se lo imaginaban. El integrante de ‘Los Valentinos’, detallando que la periodista estaba bastante angustiada, se apresuró a lanzar los cuchillos contra la base de madera y así terminar la demostración.

Violeta Bergonzi, presentadora de "Buen día, Colombia". - Foto: Instagram

Aunque dos de los objetos cortopunzantes se clavaron de manera correcta en el muro, el tercero pegó en uno de los costados y rebotó en el escalón del set. Ahí mismo Soto, Andrés López y los demás plasmaron sus gestos de susto, por lo que Bergonzi terminó gritando muy duro y retirándose del ‘paredón’.

En redes sociales comenzó a fluir el videoclip de este momento, dejando claro lo angustiante e incómodo que fue para los presentadores este ‘descache’ en el truco.

Esta actitud de los presentadores de Buen día, Colombia reflejó la amistad y cariño que sienten entre todos, pese a que en momentos se especuló que podría existir un ‘raye’.

Ana Karina Soto destapó cómo es la relación con sus compañeros de ‘Buen día, Colombia’

Ana Karina Soto se destacó en redes sociales por realizar diversas dinámicas de preguntas y respuestas, las cuales funcionaron como escenario para interactuar con sus fieles fanáticos. La presentadora no dudó en sincerarse y tocar distintos temas relacionados con su familia, su vínculo amoroso con Alejandro Aguilar y la convivencia con sus compañeros de trabajo.

Semanas atrás, Ana Karina Soto aprovechó una de estas actividades para comentar un poco sobre cómo es la relación con los otros presentadores de Buen día, Colombia, teniendo en cuenta que recibía varias preguntas relacionadas con el asunto. La colombiana fue clara y destapó la realidad que se vive en el set.

Ana Karina Soto, presentadora de "Buen día, Colombia". - Foto: Instagram

“Bueno, arranquemos con esta porque me la hacen mucho y es: ¿Cómo me la llevo con mis compañeros de ‘Buen día Colombia’? ¿Ustedes qué creen? (Risas)”, dijo al inicio del contenido.

La productora de cine aseguró que todo era muy bueno en este equipo de trabajo, destacando el cariño y amor que hay entre todos. Soto fue clara en que no era fácil siempre, ya que había días de días, pero todo se centraba en armonía y una relación bastante familiar.

Presentadores de Buen Día, Colombia con uno de sus invitados - Foto tomada de Instagram @buendiacolombia - Foto: Instagram @buendiacolombia

“Súper bien, gracias a Dios, no es un cliché decir que parecemos una familia. Yo he podido experimentarlo con todo lo que me ha pasado en estos últimos años. Están ahí, para ayudarme, apoyarme, para estar pendientes, para regalarme un abrazo o un consejo”, respondió.

“Hay días de días, no se los voy a negar, pero, la mayoría de los días es muy linda la relación y se siente como una familia, de verdad”, agregó, derrumbando rumores sobre una mala convivencia.