“Sentí que me iba a morir”: la pesadilla que vivió Ana Karina Soto; terminó hospitalizada

Ana Karina Soto, que es una de las principales presentadoras de Buen Día, Colombia (Canal RCN), preocupó hace unos días a todos sus seguidores debido a que subió en sus redes sociales una serie de videos desde una clínica, mientras recibía atención médica.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la comunicadora reveló que sintió un fuerte dolor en el abdomen, por lo cual tuvo que ser hospitalizada de urgencias. Asimismo, señaló que los doctores le diagnosticaron cálculos renales.

La presentadora fue hospitalizada por cálculos renales - Foto: Instagram @karylamas

“Pues sí amores, la vida te da sorpresas. ¡Sorpresas te da la vida! Cálculos en los riñones e infección urinaria. Confiando en Dios y la Virgencita de Torcoroma pronto saldremos de esta”, manifestó la nortesantandereana, la cual compartió una foto en el centro médico.

La presentadora, de igual manera, decidió abrir su corazón está semana en el programa Lo sé todo y contó más detalles sobre el drama que vivió por culpa de este inesperado quebranto de salud.

Adicionalmente, la exprotagonista de novela aprovechó el diálogo con el espacio televisivo para confesar que nunca había padecido un dolor tan fuerte y aseguró que sentía que se iba a morir. Además, señaló que uno de los cálculos se salió del riñón y estaba obstruyendo el conducto de la orina.

“A las cinco de la mañana me despierta un dolor, pero un dolor impresionante, que yo nunca había sentido en mi vida y que no se lo deseo a nadie. Me dolía la espalda, el estómago y las piernas. Me dieron ganas de ir al baño, de vomitar. Yo sentía que me iba a morir”, indicó inicialmente.

Su esposo, Alejandro Aguilar, fue vital para su procesos de recuperación - Foto: Instagram @karylamas

La presentadora vivió una verdadera pesadilla - Foto: Foto: Instagram @karylamas

Luego, añadió: “Se me salió un cálculo. Eso es delicado y muy peligroso porque el riñón sigue generando orina y al no salir se infecta. Casi siempre en ese tipo de intervenciones los pacientes terminan en la UCI o mueren. Yo lloraba del dolor”.

Ana Karina recalcó en el programa de chismes que rompió en llanto apenas escuchó el diagnóstico del médico y admitió que pensó lo peor. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y logró expulsar naturalmente los cálculos.

La reconocida presentadora colombiana les agradeció finalmente a todos las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud y que oraron por su pronta recuperación.

“Regrese con todos los poderes. ¡Como los extrañé! Gracias por tanto amor. ¡Me hicieron mucha falta!”, escribió Soto esta semana en su cuenta personal de Instagram, luego de regresar al matutino del Canal RCN.

Ana Karina Soto regresó al matutino luego de varios días de reposo - Foto: Instagram @karylamas

La modelo agradeció a todas las personas que estuvieron pendiente de ella - Foto: Instagram @karylamas

Ana Karina Soto se quebró en vivo

Tras volver al programa, la nortesantandereana se quedó sin palabras al ver que la producción le preparó un emotivo detalle para recordar la memoria de su fallecida mamá, por lo cual terminó llorando en vivo.

Ana Karina Soto recibió en medio de la sección de emprendimientos un regalo muy especial, que llevaba toda la esencia de su progenitora. Cabe recordar que la presentadora de entretenimiento perdió a su madre en mayo de 2022, quedando devastada.

Ana Karina rompió en llanto al ver la sorpresa que le tenían - Foto: Instagram @buendiacolombia

La presentadora recibió el peluche que fue creado con una prenda de su mamá - Foto: Instagram @buendiacolombia

“Un regalo con todo el amor para nuestra dama legendaria. Recuerda que siempre tendrás a un angelito en el cielo”, manifestó Buen día, Colombia en Instagram, donde mostró cómo era el proceso para crear el obsequio que le dieron a la modelo.