Ana Karina Soto rompió en llanto en ‘Buen día, Colombia’ por emotivo momento; sus compañeros soltaron lágrimas

Ana Karina Soto se robó las miradas de miles de televidentes durante el programa del 20 de febrero de 2023 de Buen día, Colombia, debido a un particular e inesperado momento que atravesó. La presentadora fue tomada por sorpresa en plena transmisión en vivo, donde no logró evitar conmoverse.

De acuerdo con lo que quedó registrado en fotos e imágenes de redes sociales, la integrante del matutino de RCN quedó sin palabras al ver que la producción le preparó un asombroso y emotivo detalle por la memoria de su fallecida mamá. La cucuteña observó que sus compañeros esperaban para entregarle algo que le movería las fibras del corazón.

Según se detalló en el capítulo, en la presentación de uno de los emprendimientos que hace el formato, las condiciones se dieron para sorprender a Ana Karina Soto con un regalo muy especial, el cual llevaba toda la esencia de su mamá. La presentadora de entretenimiento perdió a su progenitora en mayo de 2022, quedando devastada con este cambio que atravesó en su realidad.

El programa le preparó una sorpresa a Ana Karina Soto. - Foto: Instagram @buendiacolombia

“Un regalo con todo el amor para nuestra dama legendaria. Recuerda que siempre tendrás a un angelito en el cielo”, se leyó en las publicaciones de Instagram, donde se mostró cómo era el proceso para crear un peluche con una de las prendas que usó la mamá de la ex Protagonista de Novela.

Las imágenes captaron cómo Soto se vio nostálgica y emocionada de ver este gesto de cariño, el cual la ayudaría a tener una pieza especial de su madre. La presentadora recibió el regalo y lo abrazó bastante, observando una fotografía en la que se veía a la señora Juana de Dios Arévalo de Soto luciendo aquella blusa con la que se creó el peluche.

Una fotografía de la mamá de Ana Karina con la blusa que se usó para crear el peluche. - Foto: Instagram @buendiacolombia

“¿Qué es esta hermosura? Esta blusa fue para el cumpleaños de mi papá”, dijo en el programa, donde rompió en llanto y plasmó lo emotiva que se puso.

La presentadora rompió en llanto al ver la sorpresa que le tenían. - Foto: Instagram @buendiacolombia

Violeta Bergonzi y sus compañeros soltaron algunas lágrimas, rodeando a Ana Karina Soto en este momento que estaba viviendo al recordar a su fallecida mamá.

La presentadora recibió el peluche que fue creado con una prenda de su mamá. - Foto: Instagram @buendiacolombia

El día que Ana Karina Soto lloró al recordar a su mamá por palabras de Daniel Habif

Según se apreció en un video que publicó la presentadora de entretenimiento en su cuenta oficial de Instagram meses atrás, el invitado que pisó el set del programa fue Daniel Habif, reconocido escritor y coach espiritual, el cual visitó el país para llegar a distintas ciudades y exponer su gira mundial Ruge.

En medio de la conversación que sostuvo el mexicano con los conductores, la exprotagonista soltó algunas lágrimas y se disculpó con el conferencista, ya que se dejó llevar por las emociones al escucharlo hablar. El latino, famoso en redes sociales por las reflexiones y mensajes que comparte, se puso de pie y se acercó a abrazarla como un gesto de apoyo al verla afligida.

“Daniel, primero quiero pedirte disculpas”, dice Soto frente a las cámaras, mientras sus gestos reflejan lo nostálgica que está.

La presentadora es de las más seguidas en el programa de 'Buen día, Colombia'. Foto: Instagram @buendiacolombia - Foto: Instagram @buendiacolombia

Violeta Bergonzi, compañera y colega de la celebridad, tomó un vaso de agua y se lo dio a Ana Karina para que se pudiera tranquilizar y seguir el diálogo, debido a las lágrimas. La presentadora respiró y logró explicar el motivo de su llanto, asegurando que era por el recuerdo de su mamá.

“Tus palabras me tocan el corazón, tu energía me toca el corazón, son momentos difíciles que me ha tocado vivir en los últimos meses. Mi mamá se fue hace tres meses y medio, la semana pasada se fue una tía que era muy unida con mi mamá y muy especial para mí, y todo lo que dices me llega al corazón, así que gracias”, dijo la colombiana, quien perdió a su progenitora el pasado 5 de mayo.

Es importante recordar que Ana Karina, además de enfrentar la muerte de su madre, tuvo que lidiar con el impacto por el fallecimiento de su tía, Ignelia Arévalo, quien perdió la vida en el mes de agosto.

Daniel Habif no dudó en reaccionar a esta confesión que hizo la famosa de la televisión nacional y le dedicó unas palabras de ánimo para que lograra asumir este duelo emocional.

“Ser vulnerable es de valientes, querida, y la muerte es una paradoja porque tiene la capacidad de destruir toda la razón y la lógica de nuestro mundo físico, pero al tiempo permite redescubrir también el sentido de la vida”, señaló el mexicano sobre este suceso natural de la realidad.

“La muerte es algo que nadie te puede enseñar, nadie puede morir por ti, lo importante es que nosotros en este preciso momento somos los que estamos muriendo y cada vez estamos más cerca de los que no están aquí, y yo te entiendo porque la ausencia de esa persona que amas es la única presencia que quisieras en este momento, pero es reconfortante saber que te volverás a ver con esa persona y disfrutarás en la eternidad con ella”, agregó.