¿Qué pasará con los hijos de Shakira y Piqué tras su separación?

El pasado 7 de junio, Shakira y Gerard Piqué anunciaron que se estaban separando, luego de doce años de relación y que dejó a dos niños, fruto de la relación Milán y Sasha.

Luego de ese anuncio, las versiones de infidelidad por parte del futbolista, se hicieron más fuertes. Sin embargo, ahora el tema principal es el futuro y decisiones legales de la expareja.

Cabe mencionar que en días anteriores, la cantante y el futbolista del Barcelona, contrataron un buen número de abogados, para llevar a cabo la división de bienes y la custodia de sus hijos.

Según el programa de televisión Chisme no like la cantante del ‘Waka Waka’ busca llegar a un acuerdo para quedarse con la tenencia de los niños, Milán y Sasha.

Asimismo, el programa asegura que la colombiana planea marcharse de España, en donde actualmente reside, para irse a vivir a Miami, Estados Unidos.

Sin embargo, este cambio de residencia no la realizará si sus hijos no la acompañan. También, aseguran en Chisme no like Shakira está dispuesta a pagar 2 millones de dólares, con el fin de que su expareja acepte no luchar por la custodia de Milán y Sasha.

Esta suma también cubriría los pasajes de los vuelos para que el futbolista de 35 años, viaje al país norteamericano, con el propósito de visitarlos.

Se ha mencionado que Shakira tendría pruebas concretas de las infidelidades del futbolista y estaría dispuesta a utilizarlas en un eventual juicio si no se ponen de acuerdo en la custodia de los niños.

Se espera que la próxima semana haya una reunión entre las dos partes para definir concretamente qué pasará con los dos niños de 7 y 9 años, que lo más seguro es que se quedarán con Shakira rumbo a Miami.

Antonio de la Rúa habría buscado a Shakira tras su divorcio

Antonio de la Rúa, con quien tuvo una relación sentimental en el pasado, luego de su separación con Piqué le estaría “hablándole bonito al oído”, de acuerdo con el mismo programa de televisión Chisme No Like.

“Mr. De la Rúa se puso las pilas, le habló bonito al oído, y le dijo: ‘Hay que recordar viejos tiempos’”, dijo uno de los presentadores del programa, quien manifestó conocer “muy bien” al empresario argentino.

Contó además que fue él quien terminó con Shakira y no viceversa, como se pensó inicialmente.

A pesar de que la noticia ha sido la separación y todo lo relacionado con su plano sentimental, la cantante continúa cosechando éxitos con su más reciente lanzamiento, la canción Te felicito, que hace con el intérprete de música urbana, Rauw Alejandro.

La canción ya superó los 50 millones de reproducciones en Spotify y es número uno en las plataformas de streaming a lo largo del planeta.

En YouTube, la canción ya tiene alrededor de 2.5 millones de visitas en el canal oficial de la cantante.

Además, Shakira compartió una imagen en su cuenta de Twitter en la que les contó a sus seguidores que la canción es número uno en la radio en España, lo que demuestra una vez más que la cantante sigue pegando en el mundo con su música.

Alrededor del tema, muchos se han atrevido a decir que la canción surgió tras la separación de su pareja y que habría sido compuesta para él, debido a la letra.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta de que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso”, es una de las frases con las que comienza la canción y que dicen podría haber sido dedicada al deportista, relacionado con rumores de infidelidad.