¿Qué significa mirar la hora a las 11:11?

Esto no ha salido del pensamiento de una persona random, sino que ha habido teóricos que se han dedicado a estudiar este tipo de fenómenos numéricos y temporales. Carl Gustav Jung describe en su texto Sincronicidad como principio de conexiones acausales, que cuando dos sucesos que no parecen estar relacionados por la causalidad, es decir, no son causa ni efecto de un mismo hecho, pero sí comparten algún tipo de relación, debe ser por algo.