¿Quién era Juan José Rodríguez Jr., el hijo no reconocido de ‘El Puma’ que murió en Pereira?

Por otro lado, Lilibeth afirmó: “Te fuiste sorpresivamente porque así eras tú, siempre llegabas de sorpresa a alegrarnos la vida, tu constancia, tu sonrisa, tu amor, fuente inagotable y me hicieron ver en ti el hombre que eras, hoy te agradezco por enseñarme tanto a través de tu amor y de tu humildad, y que esa voz tuya dulce, suave y melodiosa alabe a nuestro Dios por siempre, y canta, sigue cantando, canta y vuela alto, amado Puma Jr. nuestro”.

¿Quién era Juan José Rodríguez Jr.?

Este hombre afirmó durante varios años ser un hijo no reconocido de José Luis Rodríguez, mejor conocido en la escena artística como El Puma. Sin embargo, el mismo artista reveló en varias oportunidades que, en realidad, el joven era hijo de uno de sus hermanos.

De hecho, en 2022 el reconocido artista venezolano volvió a referirse al tema y a recalcar que no era el verdadero padre de Juan José, pues esta información se habría vuelto recurrente en cada una de sus presentaciones o apariciones en programas de entretenimiento: “Por ahí hay un muchacho que dice ser mi hijo, pero no aguantó un ADN, así que no es tampoco. Yo sé con quién estuve, tengo buena memoria”, afirmó en el show de Mirtha Legrand.