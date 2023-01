¿Quiénes son las amigas de Shakira que celebraron junto a ella el nuevo éxito de su canción con Bizarrap?

La más reciente producción musical de Shakira sigue sonando en todo el mundo y ya superó los 160 millones de visualizaciones tan solo en YouTube. La BZRP Music Sessions # 53 rompió récords no solamente en las plataformas de streaming, sino en las redes sociales, dada la cantidad de menciones que recibió.

Es por eso que la barranquillera decidió celebrar al lado de sus amigas y cantando a grito herido su éxito mundial, que hizo en colaboración con el argentino, y aprovechó el espacio para enviarle un beso a ‘Biza’.

En el video compartido en su cuenta de Instagram y en Twitter, la colombiana se mostró muy feliz saltando con sus amigas y escribió una frase: “¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?”.

El trino se llenó de comentarios en los que hasta hicieron memes y también la elogiaron por sacarla del estadio con los versos en los que ‘le cantó la tabla’ a su ex, el exfutbolista Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos? pic.twitter.com/NQVbRtihGv — Shakira (@shakira) January 15, 2023

De igual manera, la cantante mostró en video una serenata que le llevaron sus fans y desde el balcón de donde estaba les envió besos a sus fanáticos y les agradeció, ya que estaban coreando su canción y grabándola.

Todo lo ocurrido esa noche causó mucha inquietud entre los fanáticos de la colombiana, quienes empezaron a preguntarse sobre la relación que tenían las mujeres con ella, pues son unas de las amigas más cercanas que tiene la barranquillera y que la han apoyado desde que se conoció lo ocurrido con Piqué.

Cabe resaltar que ellas son novias y esposas de algunos amigos del español, pues al estar 12 años con él, la gran mayoría del círculo social de Shakira estaba enfocado en el exfutbolista.

Una de las que acompaña a la colombiana en el video de la celebración es Rossana Kluivert, esposa del jugador holandés Patrick Kluivert, quien estuvo jugando en el Barcelona FC durante seis años. Aunque Piqué y Kluivert no coincidieron en la cancha, sí se dieron varias oportunidades para compartir fuera de los eventos deportivos. Una de esas ocasiones fue la celebración de cumpleaños de Shane, hijo de Rossana y Patrick.

Cabe resaltar que la barranquillera acompañó a su amiga en el duro momento que pasó cuando su padre falleció en el año 2022 y allí asistió sola, sin Piqué.

Otra gran amiga de Shakira es Taraneh Momeni, esposa de Kyle Kuric, jugador de baloncesto del Barça. Ella es odontóloga, de origen persa y tiene tres hijos con el deportista. Esta mujer también estuvo presente en la celebración del éxito musical de la cantante.

De izquierda a derecha: Taraneh Momeni y su esposo Kyle Kuric. Rossana Kluivert y su esposo Patrick Kluivert. - Foto: @rossanakluivert

Cabe resaltar que otra mujer que ha hecho público su apoyo a la barranquillera es Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Y aunque se dijo que entre las dos nunca existió una buena relación, la argentina ha comentado las publicaciones de Shakira celebrando sus triunfos.

La colombiana y la argentina han mostrado interacción en sus redes sociales. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo. - Foto: Foto: Instagram @antonelaroccuzzo.

Shakira no para y comparte nuevo ‘trend’ de baile de su canción con Bizarrap

Este viernes, 20 de enero, Shakira compartió a través de sus redes sociales más pasos de baile para su canción junto a Bizarrap. Cabe resaltar que ya lo había hecho unos días antes y dejó a más de uno con la boca abierta, pues escogió un párrafo especial de la letra.

“Esto es pa’que te mortifique

Mastique y trague, trague y mastique

Yo, contigo, ya no regreso ni que me llores ni me supliquе'

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Misma frase que se dijo habría sido la discordia entre Gerard Piqué y Clara Chía, ya que la joven se había dado cuenta de que el exfutbolista pidió “cacao”.

Clara Chía estaría molesta con Piqué por culpa de Shakira. - Foto: instagram Shakira y Clara Chía

La nueva coreografía tiene aproximadamente diez pasos, donde se ve a la colombiana haciéndolos con tres mujeres más. En este luce juvenil con una sudadera blanca, un saco, una gorra color naranja y unas botas que hacen juego con todo su look.

“¡Este también es increíble! ¡Tuve que probarlo yo mismo!”, escribió Shakira en el caption del video y sin duda los comentarios no se hicieron esperar. “¡¡¡Grandes bailarines!!! Todos ustedes”, “Reina”, “La Reina del Pop Latino 🔥”, “Piqué salió del grupo”, “Este es el trend oficial y el mejor 🔥”, “Clara-mente piqué aquí y piqué allá, al parecer el Twingo era él y ahora está pasando a ser un triciclo🤭, cambió el Casio por un Q&Q 🤣 y Shaki a hacer un dúo con Clara. Pobre Piqué, los negocios van a pique, le tocará vender agua de limón con Chía”.