Reconocida actriz mexicana habría perdido un pezón por un mal procedimiento médico

“Fue horrible porque era un señor que no era cirujano plástico, era odontólogo. Él sabía de masajes faciales, pero me lo recomendó una actriz. Me hizo lo que se le pegó la gana, el desgraciado ese . Solo quería reducción de busto. Estuve 10 horas anestesiada”, empezó relatando la actriz mexicana.

“Yo no podía despertar de la anestesia. Me estaba muriendo. Me quedé sin un pezón porque se me infectó todo el cuerpo. Me estaba poniendo azul. Me estaba echando a perder por dentro. Televisa me puso en manos de un médico que me quitó el pezón y me sacó lo mal”, mencionó Lucila Mariscal en entrevista con Matilde Obregón.