Reconocida presentadora de Caracol recibió una “sorpresa” por la difícil situación que vive, ¿qué le dieron?

La presentadora Alejandra Giraldo pasó nuevamente de informar las novedades de la actualidad nacional a ser protagonista de la noticia y todo por una lamentable situación familiar que ha tenido que afrontar en los últimos días, en la que uno de sus seres más queridos ha afrontado un quebranto de salud fuerte que incluso lo hizo estar en una institución por algunos días para poder superar este impase.

Giraldo, como toda una madre devota, acompañó a Napoleón mientras los veterinarios lo revisaban y cuando supo que tenía que pasar su Viernes Santo en dicho lugar para que su perro tuviera la mejor atención posible, no dudó un solo segundo en arreglar todo para poder estar al lado de uno de sus amigos más fieles, hecho que mostró en sus redes sociales con emotivos mensajes publicados en sus historias.

La presentadora muestra orgullosa a su perro Napoleón. - Foto: @alegiraldop

“Nuestro Viernes Santo: dormiremos en la clínica juntos y con un muy buen pronóstico de que mañana será más bonito y nos darán de alta al mediodía. Mi cara no puede ser peor, pero es que he llorado lo que no se imaginan”, escribió en su publicación, donde se le vio sentada junto al canino.

“Gracias por su linda energía y oraciones. No tengo palabras para agradecerles todo el amor que le envían a ‘Napito’. Mañana con más ánimos les cuento qué fue todo lo que pasó esta semana”, añadió la periodista sobre el parte médico de su mascota, que es como un hijo para ella y su esposo.

Días después, Alejandra le alegró el día a sus más de 233 mil seguidores con la gran noticia de que a Napoleón ya le habían dado el alta veterinaria para poder seguir su tratamiento en la comodidad de su hogar, asunto que tranquilizó enormemente a la antioqueña, quien siempre estuvo al pie del cañón para sortear cualquier imprevisto que pudiera suceder con su amigo fiel.

La presentadora mostró cómo se recuperó su mascota. - Foto: Instagram @alegiraldop

Los días pasaron y Napoleón sigue su recuperación lenta, pero segura, con partes médicos de Giraldo, publica en sus historias para mantener a sus fans muy bien informados, pues estos han sido un gran apoyo para la periodista, pues ver en tan mal estado de salud a su mascota fue un duro golpe para su ánimo, que siempre logra recuperarse con los mensajes de cariño y amor que sus fans le envían en las secciones de comentarios de sus posts y los mensajes directos de su perfil oficial de Instagram.

Todo siguió marchando a favor de Napoleón y llegó el momento de que Alejandra volviera al set de grabación de Noticias Caracol, desde donde envió un mensaje de agradecimiento infinito a todos aquellos que estuvieron pendientes del difícil momento que ella y su familia tuvieron que vivir, dejando claro que la unidad y la fraternidad digital fueron una base firme y bondadosa para salir adelante.

“Buenos días. Hoy regresé al canal y solamente pasaba a decirles gracias, gracias, gracias… No tengo de verdad palabras para expresar todo lo conmovida que estoy, por su solidaridad, por su amor… Me ha llegado de todo, fotos de velitas, oraciones y no, muchísimas gracias por todo el amor y la buena energía que le han enviado a mi perrito… Tengo muchísima fe de que ya hayamos pasado la parte más dura y de que ya lo que siga es una recuperación total para mi gordito”, informó Alejandra en sus historias.

Además, la periodista mostró un hermoso regalo sorpresa que le dejaron sus compañeros de set para mostrarle todo su amor y acompañamiento en esta situación, presente que constó de una hermosa foto a blanco y negro impresa donde aparecen la periodista junto a su mascota, que fue adornada con dos globos que quedaron pegados en el locker de la antioqueña.