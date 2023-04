Alejandra Giraldo reveló cómo avanza compleja situación que atravesó en Semana Santa: “Con muchos cuidados”

Alejandra Giraldo se posicionó como una de las presentadoras más comentadas y reconocidas de la programación de Caracol, gracias a su profesionalismo y talento frente a la cámara. Su papel en Noticias Caracol conquistó a los televidentes, quienes aplaudieron su estilo, su preparación y el carisma que proyectó en cada una de las emisiones de las mañanas.

Alejandra Giraldo se ubicó como uno de los rostros más reconocidos de Caracol. - Foto: Instagram @alegiraldop

No obstante, la periodista tuvo que trabajar bastante duro para avanzar en los medios y lograr ubicarse en el lugar que actualmente ocupa en el noticiero matutino. Poco a poco, creció como profesional, marcando una huella con los temas que tocaba, el tipo de información que brindaba y la seguridad que tomó en su momento.

Recientemente, Alejandra Giraldo se convirtió en protagonista de una serie de noticias en redes sociales, debido a un duro momento que atravesó durante la Semana Santa. La comunicadora utilizó las plataformas digitales para revelar que estuvo muy preocupada y triste al ver a un ser querido enfermo, el cual requirió atención médica.

Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol. - Foto: Instagram

Según quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la periodista, Giraldo recurrió a sus historias, de nuevo, para mostrar lo ocurrido el Viernes Santo, ya que estuvo acompañando a Napoleón en el centro médico. La presentadora, que aseguró que lloró mucho y se angustió bastante, no enfatizó en los malestares o problemas que tendría su perrito, dejando en el aire qué pudo pasarle.

“Nuestro Viernes Santo: dormiremos en la clínica juntos y con un muy buen pronóstico de que mañana será más bonito y nos darán de alta al medio día. Mi cara no puede ser peor, pero es que he llorado lo que no se imaginan”, escribió en el post, donde se le vio sentada junto al canino.

“Gracias por su linda energía y oraciones. No tengo palabras para agradecerles todo el amor que le envían a ‘Napito’. Mañana con más ánimos les cuento qué fue todo lo que pasó esta semana”, agregó la antioqueña en su contenido, agradeciendo todos los mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas sobre el duro momento que pasó.

La presentadora compartió un poco de la recuperación de su perrito - Foto: Instagram @alegiraldop - Foto: Foto: Instagram @alegiraldop

Tras unas largas noches pendiente de Napoleón, Alejandra Giraldo volvió a aparecer en sus redes sociales, revelando un poco de cómo avanzó el perrito. La paisa se sinceró y se mostró bastante emocionada, luego de que le dieran de alta para que regresara a casa.

En la publicación de su perfil, la antioqueña puntualizó en que su mascota estaba mucho mejor, pero debía seguir unos cuidados específicos por un tiempo y así lidiar con el malestar que se generó en su cuerpo. La colombiana celebró que le hayan dado de alta a su hijo perruno, dejando claro que se concentraría en la salud de él.

“Nos dieron de alta. ¡Nos vamos con muchos cuidados y agradecidos con Dios por este gran regalo! Gracias por todo su apoyo y amor”, escribió la famosa presentadora en el post, donde se dejó ver abrazando a su mascota, mientras sostenía una especie de pastel en su otra mano.

La presentadora mostró cómo se recuperó su mascota. - Foto: Instagram @alegiraldop

Por el momento habrá que esperar cómo mejora la salud de ‘Napito’, como le dice de cariño, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones y cuidados que dieron los especialistas y médicos.

Es importante señalar que Alejandra Giraldo pasó su cumpleaños en medio de esta angustia familiar, teniendo en cuenta que celebró un año más de vida el pasado 9 de abril. La paisa llegó a los 39 años, recibiendo cariño y amor por parte de sus familiares, amigos y seguidores, quienes estuvieron al pendiente de esta situación de salud que atravesó con Napoleón.