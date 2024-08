Redes sociales estallan tras la publicación del estremecedor video de Mauricio Leal antes de morir

Noticias Caracol publicó polémico video del caso de Mauricio Leal

“Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie (...) Yo me acabo de enterrar cuchillos” , dijo Mauricio Leal en el fragmento del video que se popularizó.

El video de Mauricio Leal es tendencia en redes sociales

¿Cómo pudo el ente acusador pasar por alto una prueba tan importante si estaba en el celular de Mauricio Leal? ¿Realmente estaba en ese dispositivo o hay algo más que no conocemos? Y, por otro lado, ¿alguien estaba grabando, imitando un video tipo selfie?”. “Este video contradice por completo la narración de la imputación, ¿ocultaron esta evidencia? ¿capturaron sin investigar? Ya nada sorprende”. “Grave que la Fiscalía no haya descubierto el video. Pero es peor que como defensa no se hubiese escrutado un medio de prueba tan importante como el celular. Es decir, la defensa debió verificar qué había en ese celular. Era una obligación y un derecho”, son algunos de los comentarios que sobresalen.