¿Resentida con Colombia?: Periodista revela por qué Shakira habría ‘elegido’ Estados Unidos y no su país natal para iniciar su nueva vida

Edgar García Ochoa, periodista de renombre en Colombia, fue una de las primeras personas que conoció y creyó en el talento musical de Shakira a sus 10 años de edad, por medio de su padre William Mebarak Chadid. Incluso, el comunicador fue el encargado de llevar a la cantante colombiana a sus primeras presentaciones para que ella se diera a conocer a nivel mundial y pudiera cosechar varios éxitos. Ahora, Shakira es una de las artistas más escuchadas de las últimas décadas.

El comunicador, también conocido como ‘Flash’, decidió escribir una biografía autorizada de sus memorias con la barranquillera llamada Shakira y mis recuerdos, la cual saldrá a la venta el próximo mes de mayo.

Pues bien, recientemente, Édgar García conversó con el medio La República y reveló algunos detalles inéditos de lo que fue la niñez de la artista barranquillera, sus obras sociales, la construcción de un monumento en honor a la intérprete de Te Felicito en su ciudad natal Barranquilla.

Shakira cuando era más joven - Foto: @somosshakifans

Inicialmente, el comunicador manifestó en dicha entrevista cómo fue descubrir el talento de la artista: “En ese momento, yo me consideraba un influenciador a pesar de que no existían las redes (...) [Shakira] iba a medios de televisión y radio sin éxito, porque la rechazaban o no la llamaban de vuelta (...) A esa edad ya bailaba árabe, y la llevé a los cumpleaños de quinceañeras que apoyaba en esa época. La sorpresa es que ella cantó canciones de su autoría, con solo 10 años. Ahí comenzó mi historia con ella”, y luego agregó: “Esa niña va a ser la número uno en el mundo”.

Incluso, en varias entrevistas, Édgar ha dejado claro lo agradecida que está Shakira con él, y que a pesar de los años lo sigue teniendo muy presente en algunos eventos de renombre a los que ha sido invitado en varias oportunidades, ya que la barranquillera no olvida que el comunicador fue una de las primeras personas que creyó en su talento.

Por su parte, hubo una pregunta que llamó la atención de muchos de sus seguidores y tiene qué ver con la posible razón o motivo que habría tenido la cantante para escoger iniciar una nueva vida en Estados Unidos y no en Colombia, su país natal.

Shakira inició una nueva vida en Miami. (Photo by Jemal Countess/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Creo que hay varias cosas que hasta a mí me sorprenden. Tengo la impresión que está resentida con Colombia, por cómo la trataron. Ella hizo muchas obras aquí con su fundación, hizo muchos colegios. Pero, bueno, por ejemplo, en toda su trayectoria musical no ha trabajado con músicos colombianos”, señaló en dicha entrevista.

De hecho, en otra entrevista con el medio Las 2 Orillas, el periodista señaló en esa oportunidad que “hace mucho tiempo dijo en la revista francesa Paris Match: “La sociedad de Barranquilla no me gusta, porque no ayudaron a mis padres y ahora andan detrás de ellos”. Esas palabras son duras y son la clara evidencia del resentimiento que ella guarda por aquellos que un día la despreciaron”.

Aunque las posibles razones son basados en lo que cree Édgar García Ochoa, por el momento, la intérprete de TQG no ha confirmado ni desmentido dichas declaraciones.

La cantante habría tomado decisión con respecto a su estadia en España. - Foto: Instagram @shakira

Por último, a la cantante le construyeron un monumento, de seis toneladas, con su imagen, en el Parque Metropolitano, muy cerca al Estadio Metropolitano, de su ciudad natal, donde la cantante se ha presentado en innumerables ocasiones. Pero el comunicador reveló que su “idea” es construir uno “con las armas que entreguen los delincuentes y las que decomisen a los guerrilleros también y las vamos a convertir en un material. Sería un monumento a la paz y ella sería la madrina de todas esas armas. Lo vamos a convertir en algo beneficioso”.

También, agregó: “Yo creo que Shakira debería venir a inaugurarlo”. Además, concluyó con una sorpresa de que su libro podría volverse una serie de televisión: “Vino un productor de Estados Unidos, Andrés Salgado, que ha hecho muchas novelas conocidas y me comentó que está interesado en hacer también una serie del libro. Aún está en conversaciones, pero es algo que me apasiona y emociona mucho”.