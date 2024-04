Rigo Urán se refirió al final de su novela en RCN y mostró qué pasó en la vida real

Cabe mencionar que la telenovela finalizó con la fiesta de inauguración del primer almacén de Rigo Store ( Go Rigo Go en la vida real), evento en el que, según el libreto de la producción, Rigoberto Urán le pidió matrimonio oficialmente a Michelle Durango, su gran amor.

“Ayer vivimos el capítulo final de RIGO , una historia que nos llena de orgullo e inspiración. Tuvo un cierre muy significativo para nuestra empresa, porque muestran el inicio de este gran sueño llamado GO RIGO GO ”, apuntó inicialmente.

El líder del EF Education First, que anunció hace unos meses que este año se retira del ciclismo profesional, invitó finalmente en la publicación a todos sus fanáticos a no despegarse de sus redes sociales, ya que seguirá contando algunas anécdotas de su vida.

¿Cómo nació el logo de Go Rigo Go?

Por último, sentenció: “Para Go Rigo Go la calavera es un símbolo de igualdad. Cuando nosotros nos morimos, no importa el sexo, el género, la raza o el estrato social, pues esos huesos son todos iguales. La igualdad que representa el logo es esa ausencia de cualquier tipo de discriminación, es la representación de un trato justo y amoroso. Al final de la vida lo que importa es cómo nos van a recordar. La calavera representa lo que llevamos por dentro”.