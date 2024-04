Sandra Muñoz confesó tormentosa historia amorosa que vivió antes de ‘La casa de los famosos’; ventiló qué pasó con aquel hombre

A pesar de que al inicio se ganó los reproches de los televidentes por momentos que protagonizó con Mafe Walker, la actriz terminó ganando respaldo de algunos seguidores, quienes la ayudaron a avanzar en la competencia en varias ocasiones. No obstante, su papel en el reality de RCN terminó y se convirtió en una de las eliminadas de la gala pasada.

Al salir, Sandra Muñoz llamó la atención de los curiosos con una serie de entrevistas que concedió, donde fue interrogada por su vida profesional y personal. La artista no dudó en responder a las interrogantes, abriendo su corazón para que conocieran más de ella.

“Tuve una relación de varios años, demasiado tóxica y tormentosa. Mis seguidores veían que subía y quitaba las fotos porque en el último año peleamos muchas veces por diferentes situaciones que jamás en mi vida pensé que iba a aguantar por estar enamorada y querer luchar por una relación. Aguanté cosas que, como mujer, no debemos aguantar”, dijo al inicio.

En su relato, Sandra Muñoz puntualizó en que su ex la buscó en una etapa de inicio de año, pero no sabían para donde iban las cosas por los altibajos que llegaban a su camino . Sin embargo, cuando iba a ingresar al reality, terminaron y le pusieron punto final.

“Cuando yo firmé el contrato con RCN, yo estaba soltera. Yo pasé todo diciembre, Navidad y fin de año afuera del país con mi familia, y en enero mi ex me buscó […]. Empezamos otra vez y estuvimos más o menos dos semanas antes de entrar a ‘La casa de los famosos’, y el día que entré terminamos ”, señaló en el clip.

Sin embargo, a pesar de que lo quiere mucho, sabía que ya el vínculo estaba lastimado y no podían seguir unidos.

“En los días que estuvimos bien hicimos un acuerdo y era que, si yo me pasaba de una o dos semanas, él no iba a estar más conmigo e iba a declararse una persona soltera porque no iba a esperar que su pareja llegara a los dos meses. Posiblemente, a las dos semanas él ya iba a estar con otras personas. Esa fue la decisión que tomamos”, concluyó.