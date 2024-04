Sandra Muñoz revela en SEMANA cómo era el extraterrestre que vio en ‘La casa de los famosos’ y cuál fue el mensaje que le envió

La actriz y modelo Sandra Muñoz se convirtió en la octava eliminada de La casa de los famosos Colombia, el pasado 7 de abril, tras quedar en la placa de nominados, junto con sus compañeros La Segura, Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago y Juan David Zapata, quien también salió del reality en el mismo capítulo, siendo el noveno eliminado.

Los televidentes se despidieron así de una de las parejas que más dio de qué hablar en la competencia, principalmente, por sus constantes coqueteos, pero también por sus disgustos y la distancia que estaban empezando a tomar, justo días antes de abandonar el programa, decisión que tomó la modelo tras ser nominada por el público.

Sin embargo, uno de los hechos que más marcó la experiencia de Muñoz durante su participación en el reality, fue el día en que juró haber visto un extraterrestre como parte de una actividad que lideró Mafe Walker, quien asegura tener habilidades para comunicarse con este tipo de seres que habitan otros planetas.

En dicha dinámica, Mafe estuvo ‘transmitiendo sus frecuencias’ a través de su ‘idioma galáctico’, mientras sus compañeros permanecían con los ojos cerrados y acostados. Además, afirmó que “la raza humana va a cambiar, será muy lento, pero va a cambiar”.

Sandra Muñoz, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Al terminar la sesión, Sandra Muñoz reaccionó de manera positiva y aseguró que fue una de las primeras personas en manifestar que respetaba sus creencias, pero que, hasta ese momento, no creía en sus comunicaciones.

Y así fue, hasta que confesó lo que vio. Este hecho cambió por completo su perspectiva sobre el tema: “Hoy te puedo decir que cerré los ojos, me dejé llevar. Lo primero que vi fue un extraterrestre, lo juro por mi vida”, comentó.

Luego, la modelo señaló que lo segundo que observó fueron dos colores que describió como “la respuesta a algo que me tiene en este momento muy preocupada”, sin dar mayores detalles al respecto.

Sandra Muñoz y Mafe Walker en 'La casa de los famosos. | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

“Era muy alto, con unas manos largas”

En diálogo con SEMANA, la actriz recordó que desde el primer momento en que llegó al reality le manifestó a Mafe que respetaba mucho sus creencias, pero realmente no creía en el tema de los extraterrestres, ni nada relacionado con su historia. “Siempre lo pensé así, de hecho me daba pereza cada vez que tocábamos el tema de las conexiones y eso. Cada quien con su cuento, no necesariamente uno tiene que aguantarlo”, dijo.

No obstante, al hablar sobre la actividad en la que tuvo esa inesperada ‘visión’, aseguró que esa semana fue crucial para ella, pues además de estar en la placa de nominados, se sentía “triste, vulnerable, baja de nota. Se me juntó todo, extrañaba a mis hijos, problemas en la casa. Entonces, tal vez yo me abrí para que pasara eso”, enfatizó.

Sandra Muñoz fue castigada por romper regla en 'La casa de los famosos'. | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

“Mafe empezó: ‘Que cierren los ojos, que pensemos en no sé qué' y así, me fui yendo, me dormí. No sé si fue un sueño, no sé si fue la imaginación, pero vi el extraterrestre, muy alto, con unas manos muy largas, unas piernas largas, la cabeza muy ovalada y grande, los ojos también muy ovalados y grandes, morado”, detalló Sandra.

Del mismo modo, señaló que, seguido a esta imagen, llegó a su mente el color amarillo. “Cuando terminó esa sesión le digo a Mafe: ‘Vi un extraterrestre y unos colores’. Fue lo que yo vi, cada quien es libre de pensar si es verdad o no, eso quedó así”.

Sandra Muñoz, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia'. | Foto: Cortesía Canal RCN

Posteriormente, la modelo recordó que esa misma noche tenían una prueba de salvación y “había varios colores. Estaba el morado que vi, estaba el amarillo que vi mucho, mucho. Había varios colores, pero estaba el verde, que es uno de mis preferidos. Entonces subo y le pregunto a Mafe: ‘Imagínate, nena, que los colores que estaba mañana vi fueron el amarillo y el morado, pero el amarillo era fuerte’. Me dice: ‘Pues hazte en el amarillo”.

A pesar de su consejo, Muñoz eligió su color preferido, es decir, el verde. “El amarillo fue el que ganó ese día”, aseguró. “Para mi eso era una señal del destino, de los extraterrestres, no sé. Fueron dos veces, la primera dije ‘no lo voy a elegir porque no me gusta el amarillo’. Y, tenga. Y la segunda, que fue en esta última que salí, fui a elegirlo y Melfi lo hizo primero. Ganó él con el amarillo dos veces, el color que yo vi”, concluyó sobre esta misteriosa revelación.

Aunque en algunas ocasiones se mostró bastante incómoda con el tema de las conexiones de su compañera, Sandra Muñoz reconoció que está entre sus favoritas para ganar La casa de los famosos Colombia, así como Omar Murillo, “porque es una persona original. Desde que entró a hoy es el mismo. Eso siento”.