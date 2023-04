Sara Uribe deslumbra con su impactante atuendo y enloquece a sus fans

Hoy en día, Sara Uribe es una de las mujeres de la farándula colombiana de la que más se está hablando, sobre todo por su corta y reciente participación en el exitoso reality de ‘La isla de los famosos’.

La paisa se sinceró sobre su desempeño en el relaity de RCN. - Foto: Instagram @sara_uribe

Aunque la paisa mostró fortaleza en un inicio del programa, después de que su equipo de las ‘Amazonas’ no tuvieran un buen ciclo, se le acabó el positivismo y la energía, a tal punto que le mencionó a sus compañeras el deseo que tenía para que votaran por ella para sacarla.

“Yo estoy esperando la salida. Tengo claro que quiero irme y estoy esperando la oportunidad de que ellas me pueden ayudar. Trato de ser muy fuerte, pero ya no me da, no voy a dar”, expresó Uribe.

Su petición fue entendida por parte de todas las competidoras, quienes en el consejo tribal tomaron la decisión de sacarla del juego. A partir de ese momento, la también empresaria ha estado revelando varios detalles inéditos de ‘Survivor’ que no se han visto en ninguno de los capítulos.

Por ejemplo, por medio de un video de TikTok, Uribe expresó: “Es algo supercurioso porque cuando hay muchas mujeres reunidas las feromonas empiezan a hacer efecto. Entonces, si a una le viene el periodo, a todas les viene el periodo (....) Nos daban un tampón al día y en una bolsita teníamos que recoger todos los tampones porque obviamente había que cuidar el medioambiente. Entonces era supercomplejo”, expresó la paisa a la pregunta de cómo hacían con esas cosas que no podían controlar.

Gracias a esta y otras apariciones en la pantalla chica de los colombianos se ha ganado el corazón de millones de seguidores, que ha acumulado en redes sociales como Instagram y TikTok, en donde comparte su rutina diaria y algunos consejos de vida.

Por lo anterior, últimamente su vida es mucho más mediática de lo normal, por lo que con cualquier cosa que diga o haga, da de qué hablar. Recientemente, la mujer decidió compartirle a sus admiradores lo que se encontraba haciendo y es que recibió varias prendas bastante sensuales de una empresa, pero la condición era que ella misma las usara y mostrara.

La modelo suele compartir fotos muy sensuales - Foto: Foto tomada de Instagram @sara_uribe

Así lo hizo Uribe y a través de sus historias de Instagram aseguró que al no tener con quien disfrutar estos atuendos, se los dejaba ver a quienes la seguían en redes sociales. “Me vine a una sesión de fotos que una amiga mía me dijo que me quería hacer unas fotos y entonces, pues, aproveché y me vine para acá”, empezó diciendo en el clip.

Y luego añadió: “además porque me mandaron una ropa espectacular y su advertencia fue que yo me la tenía que poner para alguien que valiera la pena, así que estamos jodidas, me la voy a poner hoy para todos ustedes, porque aquí no fue”.

Por último, Sara Uribe se mostró en un espejo y dejó a muchos con la boca abierta al lucir sensual y arreglada para las fotografías.

Esta no es la primera vez que la modelo descresta con su belleza pues suele ponerle picante a todo, incluso a las respuestas que le da a sus seguidores cuando hace la dinámica en Instagram. Una de las preguntas que ha recibido la modelo estuvo enfocada al tema sexual: “¿Cuál es tu pose favorita?”.

Sin evadir la inquietud, la modelo paisa respondió de manera contundente y en compañía de una sensual imagen, donde aparece posando sobre la cama, cuál sería su pose favorita en la intimidad. Sin duda sabe aprovechar su belleza y sus seguidores la elogian por ello.