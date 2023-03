Participantes de ‘La isla de los famosos’ se desnudaron y no dejaron nada a la imaginación

En La isla de los famosos los participantes deberán pensar mejor sus estrategias para tomar decisiones, debido a que ya entró en una fase definitiva, donde las eliminaciones los separan y, tras su tan anhelada unificación, tendrán que enfrentarse entre sí de forma individual, cada uno luchando por su permanencia en el concurso.

Participantes 'La isla de los famosos'. Foto: Instagram @maragara - Foto: Foto: Instagram @maragara

Durante los más recientes capítulos de la competencia, los integrantes de la tribu Amazonas son los que han estado disfrutando de grandes privilegios gracias a sus triunfos, donde el más reciente fue una prueba de salvación grupal en la que sentenciaron la suerte de ‘Koi’ en un nuevo concejo tribal.

Precisamente, mientras gozaban de sus triunfos, el actor Aco Pérez empezó a bromear mencionando que se preparaba “el destape de la tribu Amazonas, la mejor cola de Survivor”, para luego aparecer frente a la pantalla y afirmar que él siempre trata de proponer distintas actividades y lo hace feliz saber que sus compañeros le siguen la cuerda.

Fue entonces cuando el exparticipante de MasterChef Celebrity indicó que empezaran a hacer cuclillas rápidamente y, posteriormente, hablaron sobre su intención de meterse al mar sin nada de ropa, aprovechando el día soleado que los tenía sudando.

Ante la propuesta de Aco, varios de sus compañeros reaccionaron sorprendidos preguntando si era en serio lo que estaba diciendo y, ante su afirmación, Juan Palau fue el único que aseguró no sentirse atraído por esta actividad debido a que lo suyo “no es el exhibicionismo”.

Tribu Amazonas de "La isla de los famosos". - Foto: RCN

“Eso no es lo mío, lo mío no es el exhibicionismo y la desnudez. Que ellos lo disfruten y la pasen bien”, comentó Palau antes de que sus demás compañeros tomaran la iniciativa de quitarse la ropa y correr hacia el mar.

Como era de esperarse, quienes no se atrevieron a hacerlo quedaron impactados, pero a la vez riendo a carcajadas al ver a sus compañeros “encuerados” en medio del mar, gritando y saltando de la emoción. “Nunca me ha llamado la atención, podría ser una buena oportunidad para hacerlo por primera vez, pero… No sé”, agregó Juan.

Tras vivir esta experiencia, Margarita Reyes comentó: “El hecho de meternos al mar, de hacerlo en libertad, no solo en desnudez, sino en libertad y en confianza. Es eso, es decir confío en ti, confío en ustedes, o sea, me siento tranquila de hacerlo”.

La tribu Amazonas - Foto: Captura de pantalla Canal RCN

Aunque al principio Catalina Londoño se quedó con Juan Palau, finalmente decidieron unirse a sus compañeros: Leo, Margarita, Tania Valencia, Aco Pérez y Camilo ‘El Mago’, para vivir esta experiencia sin tapujos y terminar sin nada de nada frente a las cámaras del programa.

“No queda duda de que en Amazonas la convivencia atraviesa por su mejor momento, pues los participantes se divierten en la playa con pocas prendas”, resaltó el canal sobre esta particular escena en sus redes sociales.

Entre las reacciones de los televidentes, a través de las redes sociales, muchos aseguran que también se divirtieron al ver la curiosa reacción de los integrantes de la tribu Amazonas. “Estuvo muy divertido hoy, ese Aco le pone ambiente a esa isla”. “La competencia está buena”. “Esto fue al estilo de Acapulco Shore, ja, ja, ja”, escribieron algunos usuarios a través de Instagram.

Cabe resaltar que no todo ha sido felicidad en el programa, pues algunos participantes han tenido roces y los televidentes ha asegurado que existe falsedad entre algunos de ellos. “Amazonas: de la ropa se podrán despojar, de lo que no se pueden despojar nunca es de la falsedad 🤢🤮”. “Cuando las personas ganan siempre, mostrarán la mejor cara, actitud y personalidad, pero cuando siempre se pierde no creo que los de Amazonas serían igual de leales y felices. Si en este caso siempre perdieran, los Amazonas serían iguales todos o serían actitud Wilmar 👍👎👍👎👍”.